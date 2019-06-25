Клубу нужны деньги: Травников рассказал, чем новый ФК «Новосибирск» отличается от закрытой «Сибири»

Губернатор Травников заявил, что в будущем ФК «Новосибирск» могут опять назвать «Сибирью». На фото — матч «Сибири» в 2014 году
Фото: Елена Громкова / НГС
Новый футбольный клуб «Новосибирск» создан для контроля за выделяемыми бюджетными субсидиями и привлечения инвесторов.
«Когда я узнал <…>, что футбольный клуб ["Cибирь"] является коммерческой организацией, я удивился и поддержал решение перевести это в форму АНО (автономная некоммерческая организация. — Прим. ред.). Я считаю, что это позволит повысить доверие со стороны партнёров к клубу. <…> Никаких денег на все профессиональные команды нам не хватит, поэтому перед клубом стоит задача привлечения спонсоров. Может, для клуба, для команды это может быть и встряска, и дополнительная мотивация двигаться вперёд», — заявил сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Как отметил Андрей Травников, на созданный недавно клуб не будут выделяться дополнительные средства: его будут финансировать на субсидию, которая предназначалась для ФК «Сибирь».
При этом губернатор подчеркнул, что новый созданный клуб ничем фактически не отличается от «Сибири».
«В чём он другой клуб? Название? К сожалению, временно да. Это такие требования федерации, и мы можем вернуть прежнее название "Сибирь" через некоторое время. На данном этапе, да, юридическое <…> название другое, но все прекрасно понимают, что это "Сибирь" из Новосибирска», — сказал Андрей Травников.
7 июня стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной лиги — его перевели в Профессиональную футбольную лигу.
10 июня правительство заявило, что решило создать новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири». Ему решили присвоить временное название «Новосибирск». Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.
14 июня правительство Новосибирской области определилось с кандидатурой на пост главного тренера нового футбольного клуба — на эту должность выбрали Игоря Чугайнова, который занимал точно такую же должность в ФК «Сибирь».
Чугайнов возглавил «Сибирь» в сентябре 2018 года. Игорь Чугайнов выступал за столичные клубы «Торпедо» и «Локомотив», а в 2003 году начал тренерскую карьеру.