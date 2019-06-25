Клубу нужны деньги: Травников рассказал, чем новый ФК «Новосибирск» отличается от закрытой «Сибири»

«Когда я узнал <…>, что футбольный клуб ["Cибирь"] является коммерческой организацией, я удивился и поддержал решение перевести это в форму АНО (автономная некоммерческая организация. — Прим. ред. ). Я считаю, что это позволит повысить доверие со стороны партнёров к клубу. <…> Никаких денег на все профессиональные команды нам не хватит, поэтому перед клубом стоит задача привлечения спонсоров. Может, для клуба, для команды это может быть и встряска, и дополнительная мотивация двигаться вперёд», — заявил сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Новый футбольный клуб «Новосибирск» создан для контроля за выделяемыми бюджетными субсидиями и привлечения инвесторов.

Как отметил Андрей Травников, на созданный недавно клуб не будут выделяться дополнительные средства: его будут финансировать на субсидию, которая предназначалась для ФК «Сибирь».

При этом губернатор подчеркнул, что новый созданный клуб ничем фактически не отличается от «Сибири».

«В чём он другой клуб? Название? К сожалению, временно да. Это такие требования федерации, и мы можем вернуть прежнее название "Сибирь" через некоторое время. На данном этапе, да, юридическое <…> название другое, но все прекрасно понимают, что это "Сибирь" из Новосибирска», — сказал Андрей Травников.

7 июня стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной лиги — его перевели в Профессиональную футбольную лигу.



10 июня правительство заявило, что решило создать новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири». Ему решили присвоить временное название «Новосибирск». Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.



14 июня правительство Новосибирской области определилось с кандидатурой на пост главного тренера нового футбольного клуба — на эту должность выбрали Игоря Чугайнова, который занимал точно такую же должность в ФК «Сибирь».

