25 июня вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 62.91
eur 71.60
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 62.91
eur 71.60
Спорт

Клубу нужны деньги: Травников рассказал, чем новый ФК «Новосибирск» отличается от закрытой «Сибири»

По словам губернатора, новый клуб — это всё та же «Сибирь»

Поделиться

3 309
47 Обсудить

Все новости

Все новости

Губернатор Травников заявил, что в будущем ФК «Новосибирск» могут опять назвать «Сибирью». На фото — матч «Сибири» в 2014 году 

Фото: Елена Громкова / НГС

Новый футбольный клуб «Новосибирск» создан для контроля за выделяемыми бюджетными субсидиями и привлечения инвесторов.

«Когда я узнал <…>, что футбольный клуб ["Cибирь"] является коммерческой организацией, я удивился и поддержал решение перевести это в форму АНО (автономная некоммерческая организация. — Прим. ред.). Я считаю, что это позволит повысить доверие со стороны партнёров к клубу. <…> Никаких денег на все профессиональные команды нам не хватит, поэтому перед клубом стоит задача привлечения спонсоров. Может, для клуба, для команды это может быть и встряска, и дополнительная мотивация двигаться вперёд», — заявил сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как отметил Андрей Травников, на созданный недавно клуб не будут выделяться дополнительные средства: его будут финансировать на субсидию, которая предназначалась для ФК «Сибирь».

При этом губернатор подчеркнул, что новый созданный клуб ничем фактически не отличается от «Сибири».

«В чём он другой клуб? Название? К сожалению, временно да. Это такие требования федерации, и мы можем вернуть прежнее название "Сибирь" через некоторое время. На данном этапе, да, юридическое <…> название другое, но все прекрасно понимают, что это "Сибирь" из Новосибирска», — сказал Андрей Травников.

7 июня стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной лиги — его перевели в Профессиональную футбольную лигу

10 июня правительство заявило, что решило создать новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири». Ему решили присвоить временное название «Новосибирск». Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.

14 июня правительство Новосибирской области определилось с кандидатурой на пост главного тренера нового футбольного клуба — на эту должность выбрали Игоря Чугайнова, который занимал точно такую же должность в ФК «Сибирь».

Чугайнов возглавил «Сибирь» в сентябре 2018 года. Игорь Чугайнов выступал за столичные клубы «Торпедо» и «Локомотив», а в 2003 году начал тренерскую карьеру.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

футболФК НовосибирскАндрей Травников

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (47)

Точняк
25 июн 2019 в 14:57

Травников, а может хватит тратить деньги на недоклубы Сибирь???
Нет у нас футбола, нет у нас хоккея..
Давайте развивать те виды спорта, где есть успехи...
Борьба, биатлон, сабля, плавание...
А эти недоклубы на самоокупаемость...

Майя, которая пчела
25 июн 2019 в 14:59

у меня какбэ вопросик малюсенький такой
это всё, что волнует губернатора ?

Фото пользователя
25 июн 2019 в 14:55

Спонсор ФК "Новосибирск" - ортопедический салон "Кривоножка". С костылями от Кривоножки ты побежишь быстрее Онопко! )))))