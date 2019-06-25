25 июня вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 62.91
eur 71.60
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 62.91
eur 71.60
Происшествия

Автобус № 6 попал в ДТП на проспекте Дзержинского: есть пострадавшие

Автобус столкнулся с Volkswagen Tiguan

Поделиться

4 667
6 Обсудить

Все новости

Все новости

В ДТП сошлись автобус № 6 и Volkswagen Tiguan

Фото: предоставлено Владиславом Савченковым

Сегодня днём в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автобуса № 6 и кроссовера Volkswagen Tiguan: пострадали четыре человека. 

ДТП случилось возле дома № 44 на проспекте Дзержинского — в районе остановки «Ползунова», рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

«Автобус двигался со стороны "Золотой горки" в сторону Волочаевской, а Volkswagen Tiguan двигался со стороны Волочаевской во встречном направлении, с левым поворотом. В результате произошло ДТП», — описал аварию Владислав Савченков.

По его данным, в ДТП пострадали водитель «Фольксвагена» и три пассажира автобуса, среди которых, согласно первоначальной информации, может быть несовершеннолетний ребёнок. По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», это 15-летняя девушка.

Перед ДТП Volkswagen Tiguan пытался повернуть налево

В аварии пострадали четыре человека

Большинство пострадавших — пассажиры автобуса

Общественный транспорт в Новосибирске нередко попадает в аварии. Например, вчера ДТП с маршруткой и троллейбусом заблокировало движение по проспекту Маркса.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП с автобусом

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
25 июн 2019 в 15:13

Ходите пешком. Пассажирский транспорт в Новосибирске не предназначен для перевозки людей!

25 июн 2019 в 15:01

При таком раскладе вина Тигуана на лицо

Абырвалг
25 июн 2019 в 15:13

Тигуановод не иначе инвалид по зрению. Ну хотя бы походит пешочком, ремонт там приличный будет и по времени и по $. Здоровья невинно пострадавшим!