Автобус № 6 попал в ДТП на проспекте Дзержинского: есть пострадавшие

В ДТП сошлись автобус № 6 и Volkswagen Tiguan
Фото: предоставлено Владиславом Савченковым
Сегодня днём в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автобуса
ДТП случилось возле дома
«Автобус двигался со стороны "Золотой горки" в сторону Волочаевской, а Volkswagen Tiguan двигался со стороны Волочаевской во встречном направлении, с левым поворотом. В результате произошло ДТП», — описал аварию Владислав Савченков.
По его данным, в ДТП пострадали водитель «Фольксвагена» и три пассажира автобуса, среди которых, согласно первоначальной информации, может быть несовершеннолетний ребёнок. По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», это 15-летняя девушка.
Общественный транспорт в Новосибирске нередко попадает в аварии. Например, вчера ДТП с маршруткой и троллейбусом заблокировало движение по проспекту Маркса.