К Новосибирской области приближается 34-градусная жара

В Новосибирскую область идёт волна тепла: к концу рабочей недели воздух в регионе прогреется до +34 градусов.



«Погода сменится на более тёплую и даже жаркую», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.



По его данным, сегодня температура в Новосибирской области поднимется до +24…+29 градусов. Последующие два дня будут ещё более тёплыми: в четверг, 27 июня, по области ожидается до +27…+32 градусов, а в пятницу, 28 июня, — до +29…+34.



«Осадки вероятны по крайним западным или северо-западным районам нашей области. С грозами, порывистым ветром. Ну а всё-таки большая часть области, восток, Новосибирск — мы предполагаем, что осадки [там] маловероятны», — рассказал Ренад Ягудин.

