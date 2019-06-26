К Новосибирской области приближается 34-градусная жара

В Новосибирске к концу рабочей недели температура воздуха поднимется до +31 градуса, а в области будет ещё жарче
Фото: Стас Соколов / НГС
В Новосибирскую область идёт волна тепла: к концу рабочей недели воздух в регионе прогреется до +34 градусов.
«Погода сменится на более тёплую и даже жаркую», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его данным, сегодня температура в Новосибирской области поднимется до +24…+29 градусов. Последующие два дня будут ещё более тёплыми: в четверг, 27 июня, по области ожидается до +27…+32 градусов, а в пятницу, 28 июня, — до +29…+34.
«Осадки вероятны по крайним западным или северо-западным районам нашей области. С грозами, порывистым ветром. Ну а всё-таки большая часть области, восток, Новосибирск — мы предполагаем, что осадки [там] маловероятны», — рассказал Ренад Ягудин.
В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет +25…+27 градусов. В четверг ожидается +14…+16 градусов ночью и +28…+30 днём. В пятницу ночная температура в городе будет на уровне +15…+17 градусов, дневная — на уровне +29…+31.
При этом пока в Новосибирске есть только два места, где официально разрешено купаться, — это «Наутилус» на левом берегу Оби под Коммунальным мостом и пляж «Звезда» на Новосибирском водохранилище. «Наутилус» открыли ещё во вторые выходные июня, а «Звезду» — на прошлой неделе.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.