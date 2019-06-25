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Культура

Новосибирец написал на яблочной косточке портрет ректора НЭТИ и решил избавиться от своих работ

Владимир Анискин продаст микроминиатюры из грифеля карандаша и рисунки с синицей и воробьём

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Портрет ректора НГТУ, написанный акварелью на срезе яблочной косточки

Фото: Владимир Анискин

Микроминиатюрист Владимир Анискин нарисовал акварелью на срезе яблочной косточки портрет новосибирского учёного и академика Георгия Лыщинского, который был ректором НЭТИ с 1955 по 1990 годы. О работе корреспонденту НГС сообщил сам Владимир Анискин.

«НГТУ (НЭТИ был переименован в НГТУ в начале 1990-х годов. — Прим. ред.) — моя альма-матер, я поддерживаю связи с Ассоциацией выпускников НЭТИ-НГТУ, сам состою в этой ассоциации. Поэтому нет ничего удивительного, что решил сделать [портрет] Лыщинского, чтобы подарить его родному университету. <…> Лыщинский больше всего сделал для НГТУ: при нём корпуса строились, вуз бурно и интенсивно развивался», — рассказал Владимир Анискин.

По словам мастера, готовился к изготовлению портрета он два дня и писал его акварелью около 8 часов. Анискин планирует подарить портрет Георгия Лыщинского вузу осенью, возможно, ко дню рождения учёного, который отмечается 5 ноября.

Пять знаков валют, выточенных из карандашных грифелей

Помимо рассказа про новую микроминиатюру мастер сообщил, что планирует продать часть своих работ: акварельные рисунки синицы и воробья, а также знаки валют, которые выточены из карандашного стержня.

«Я пока ещё ничего не продавал. И для того, чтобы заработать имя на рынке коллекционеров, не планирую мои работы дорого продавать. Знаю, есть коллекционеры, кто собирает микроминиатюры из грифелей. <…> Есть уфимский мастер, который работает по стержням из карандашей. И он продаёт свои работы. Цены у него от 500 до 1500 долларов. Но у него работы очень здорово сделаны. Правда, они из более толстых грифелей», — заметил Анискин.

В начале июня НГС рассказал о портрете героя-новосибирца, участника войны в Афганистане лейтенанта Александра Демакова, которую Владимир Анискин сделал так же, как и портрет ректора НГТУ, на срезе яблочной косточки.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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25 июн 2019 в 15:56

Кому этот бред нужен?

Точняк
25 июн 2019 в 15:52

Если цена будет не 500 долларов, а рублей 50, то может его работы и купят ,,владельцы,, мощных телескопов...
Им уже надоело соседок в бане рассматривать, так что может и заинтересуются эти паджеробугаттисты....

Вовчик1955
25 июн 2019 в 15:47

Цена карандаша, 10 рублей. косточка 15 руб