Новосибирец написал на яблочной косточке портрет ректора НЭТИ и решил избавиться от своих работ

«НГТУ (НЭТИ был переименован в НГТУ в начале 1990-х годов. — Прим. ред. ) — моя альма-матер, я поддерживаю связи с Ассоциацией выпускников НЭТИ-НГТУ, сам состою в этой ассоциации. Поэтому нет ничего удивительного, что решил сделать [портрет] Лыщинского, чтобы подарить его родному университету. <…> Лыщинский больше всего сделал для НГТУ: при нём корпуса строились, вуз бурно и интенсивно развивался», — рассказал Владимир Анискин.

Микроминиатюрист Владимир Анискин нарисовал акварелью на срезе яблочной косточки портрет новосибирского учёного и академика Георгия Лыщинского, который был ректором НЭТИ с 1955 по 1990 годы. О работе корреспонденту НГС сообщил сам Владимир Анискин.

По словам мастера, готовился к изготовлению портрета он два дня и писал его акварелью около 8 часов. Анискин планирует подарить портрет Георгия Лыщинского вузу осенью, возможно, ко дню рождения учёного, который отмечается 5 ноября.

Помимо рассказа про новую микроминиатюру мастер сообщил, что планирует продать часть своих работ: акварельные рисунки синицы и воробья, а также знаки валют, которые выточены из карандашного стержня.



«Я пока ещё ничего не продавал. И для того, чтобы заработать имя на рынке коллекционеров, не планирую мои работы дорого продавать. Знаю, есть коллекционеры, кто собирает микроминиатюры из грифелей. <…> Есть уфимский мастер, который работает по стержням из карандашей. И он продаёт свои работы. Цены у него от 500 до 1500 долларов. Но у него работы очень здорово сделаны. Правда, они из более толстых грифелей», — заметил Анискин.



В начале июня НГС рассказал о портрете героя-новосибирца, участника войны в Афганистане лейтенанта Александра Демакова, которую Владимир Анискин сделал так же, как и портрет ректора НГТУ, на срезе яблочной косточки.