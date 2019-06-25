Сильнейшая вспышка менингококка за 20 лет: в больницах остаются 12 новосибирцев

С начала июня заболели десятки новосибирцев — врачи готовы прививать всех желающих
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирские врачи признали, что такая сложная ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией сложилась впервые за 20 лет. Но, по их словам, эпидемии нет.
О рекордной заболеваемости за долгое время сегодня рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.
«У многих возникает вопрос, почему именно сейчас (поднялся уровень заболеваемости). Вообще у менингококковой инфекции действительно очень длительные промежутки пиковых подъёмов, они действительно составляют 20–30 лет. Последнее повышение уровня заболеваемости [мы видели] в 90-х годах. Хотя ежегодно регистрируется примерно 3–5 случаев менингококковой инфекции как спорадические случаи. Менингококк как микроорганизм — все микроорганизмы имеют свою цикличность <...> У менингококка активность возникает [в периоде] от 20 до 30 лет», — объяснила главный инфекционист региона Лариса Позднякова, подчеркнув, что этот подъем заболеваемости нельзя считать эпидемией.
Врачи заверили, что делают все возможные профилактические мероприятия и проводят вакцинацию, областные власти выделили дополнительно 20 миллионов рублей на дозы вакцины. На сегодня привито уже больше 10 тысяч человек, большая часть из них дети.
Лада Самойлова отметила, что сейчас в Новосибирске зафиксировано 12 очагов инфекции — в основном это Октябрьский и Дзержинский районы города.
По её словам, сейчас под наблюдением врачей находится 12 человек.
«Шесть детей, шесть взрослых, все [в состоянии] средней степени тяжести», — добавила Лариса Позднякова.
В понедельник, 24 июня, глава новосибирского минздрава Константин Хальзов сообщил, что за последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции. Сейчас продолжаются мероприятия по вакцинации новосибирцев — по словам министра, сейчас привито порядка 8 тысяч человек, это 80% от запланированного.
На прошлой неделе стало известно, что с начала июня заболели 25 человек. А жильцы одного из домов на улице Высоцкого нашли в дверях распечатанные сообщения об очаге инфекции в их подъезде.