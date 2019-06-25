Сильнейшая вспышка менингококка за 20 лет: в больницах остаются 12 новосибирцев

Новосибирские врачи признали, что такая сложная ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией сложилась впервые за 20 лет. Но, по их словам, эпидемии нет.

О рекордной заболеваемости за долгое время сегодня рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

«У многих возникает вопрос, почему именно сейчас (поднялся уровень заболеваемости). Вообще у менингококковой инфекции действительно очень длительные промежутки пиковых подъёмов, они действительно составляют 20–30 лет. Последнее повышение уровня заболеваемости [мы видели] в 90-х годах. Хотя ежегодно регистрируется примерно 3–5 случаев менингококковой инфекции как спорадические случаи. Менингококк как микроорганизм — все микроорганизмы имеют свою цикличность <...> У менингококка активность возникает [в периоде] от 20 до 30 лет», — объяснила главный инфекционист региона Лариса Позднякова, подчеркнув, что этот подъем заболеваемости нельзя считать эпидемией.