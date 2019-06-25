Массовое ДТП с шестью машинами парализовало движение на Северном объезде

Фото: читатель НГС
Сегодня, 25 июня, на Северном объезде Новосибирска столкнулись четыре легковых автомобиля и две фуры. Машины фактически перекрыли проезд по трассе.
«На Северном объезде в сторону Омска огромная пробка», — сообщил читатель НГС и прислал видео длинной пробки машин, которая образовалась после аварии.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области объяснили, что на трассе столкнулись шесть автомобилей.
Предоставлено читателем НГС
«Грузовой автомобиль DAF с прицепом следовал в сторону города Новосибирска и при неустановленных обстоятельствах допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем MAN. В результате чего автомобиль MAN совершил столкновение с впереди следующим автомобилем ВАЗ, ВАЗ въехал в Peugeot, Peugeot в Nissan и тот ещё в один Nissan», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение на участке аварии.
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