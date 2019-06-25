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Дороги и транспорт

Массовое ДТП с шестью машинами парализовало движение на Северном объезде

В аварии участвовали две фуры и четыре легковых машины

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Фото: читатель НГС

Сегодня, 25 июня, на Северном объезде Новосибирска столкнулись четыре легковых автомобиля и две фуры. Машины фактически перекрыли проезд по трассе.

«На Северном объезде в сторону Омска огромная пробка», — сообщил читатель НГС и прислал видео длинной пробки машин, которая образовалась после аварии.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области объяснили, что на трассе столкнулись шесть автомобилей.

Предоставлено читателем НГС

«Грузовой автомобиль DAF с прицепом следовал в сторону города Новосибирска и при неустановленных обстоятельствах допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем MAN. В результате чего автомобиль MAN совершил столкновение с впереди следующим автомобилем ВАЗ, ВАЗ въехал в Peugeot, Peugeot в Nissan и тот ещё в один Nissan», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение на участке аварии.

Сегодня ночью в Новосибирске экипаж ДПС помог доставить беременную женщину в роддом через полгорода.

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КОММЕНТАРИИ (22)

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25 июн 2019 в 13:18

Просто быстро ездят.
И не соблюдают дистанцию.
Забывают про тормозной путь.

С богаткова
25 июн 2019 в 13:14

В сторону Плотниково пробок нет, сейчас прокачусь с ветерком на Бугатти тайп атлантик 1936 года

Фото пользователя
25 июн 2019 в 13:37

Это потому что надо нарисовать ПП через каждые 100 метров! ;)