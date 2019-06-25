Массовое ДТП с шестью машинами парализовало движение на Северном объезде

Сегодня, 25 июня, на Северном объезде Новосибирска столкнулись четыре легковых автомобиля и две фуры. Машины фактически перекрыли проезд по трассе.



«На Северном объезде в сторону Омска огромная пробка», — сообщил читатель НГС и прислал видео длинной пробки машин, которая образовалась после аварии.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области объяснили, что на трассе столкнулись шесть автомобилей.