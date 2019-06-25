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Дороги и транспорт

С моста на Тёщином языке на машину рухнула доска

После падения на капоте остались вмятины

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Упавшая сверху доска ударила по капоту

Фото: yandex.ru/maps

Сегодня утром на «Тойоту Корса», проезжавшую под железнодорожным мостом в Ленинском районе Новосибирска, упала доска.

Инцидент произошёл около 9:45 на Тёщином языке, который соединяет улицы Троллейную и Хилокскую, рассказала корреспонденту НГС водитель «Тойоты» Виктория Бодрова.

«История вполне обычная, я думаю, в принципе, но для меня шокирующая была. Сегодня я ехала на работу. Это единственная дорога, по которой я добираюсь. <...> Движение было обычное — километров 20 [в час], наверное. <...>. И в один прекрасный момент я слышу, что поезд идёт, сморю: сверху что-то падает. Успела дать по тормозам. Благо, сзади автомобили держали дистанцию, успели все затормозить», — описала ситуацию сибирячка.

По её словам, упавшая на капот доска была длиной около полутора метров и примерно 20 сантиметров в ширину. После её падения на капоте остались повреждения. Водитель «Тойоты» вышла из салона и оттащила доску в сторону. ГИБДД она вызывать не стала, в том числе из-за нехватки времени.

«А когда? И там такое место, что скапливаются толпы. И машина у меня не особо молода и свежа, чтобы поднимать такую бучу», — пояснила Виктория Бодрова.

Хозяйка машины не стала вызывать автоинспекторов

У водителя есть две версии, откуда могла упасть доска: либо непосредственно с моста, либо с проходившего в это время грузового поезда. При этом Виктория Бодрова не обратила внимания, были ли на поезде доски, подобные той, которая ударилась о машину.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги с просьбой прокомментировать этот инцидент.

Ранее НГС рассказывал о том, как упавшие с новостройки на Костычева кирпичи разбили проезжающий автомобиль.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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25 июн 2019 в 14:08

Честно призналась, что автохлам на столько стар и ржав, что упавшая доска ничего не изменила.

25 июн 2019 в 14:19

по пдд светит лишение прав за оставление дтп.

25 июн 2019 в 14:08

На скорость не влияет