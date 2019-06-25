С моста на Тёщином языке на машину рухнула доска

Сегодня утром на «Тойоту Корса», проезжавшую под железнодорожным мостом в Ленинском районе Новосибирска, упала доска.

Инцидент произошёл около 9:45 на Тёщином языке, который соединяет улицы Троллейную и Хилокскую, рассказала корреспонденту НГС водитель «Тойоты» Виктория Бодрова.

«История вполне обычная, я думаю, в принципе, но для меня шокирующая была. Сегодня я ехала на работу. Это единственная дорога, по которой я добираюсь. <...> Движение было обычное — километров 20 [в час], наверное. <...>. И в один прекрасный момент я слышу, что поезд идёт, сморю: сверху что-то падает. Успела дать по тормозам. Благо, сзади автомобили держали дистанцию, успели все затормозить», — описала ситуацию сибирячка.

По её словам, упавшая на капот доска была длиной около полутора метров и примерно 20 сантиметров в ширину. После её падения на капоте остались повреждения. Водитель «Тойоты» вышла из салона и оттащила доску в сторону. ГИБДД она вызывать не стала, в том числе из-за нехватки времени. «А когда? И там такое место, что скапливаются толпы. И машина у меня не особо молода и свежа, чтобы поднимать такую бучу», — пояснила Виктория Бодрова.

Хозяйка машины не стала вызывать автоинспекторов Фото: Виктория Бодрова