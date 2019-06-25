«Ведущие максимально уставшие»: новосибирский стилист рассказал, как снимают шоу «Давай поженимся!»

Новосибирский парикмахер-стилист Фёдор Ливович рассказал об участии в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале — он побывал на съёмках как друг одной из претенденток Анны Павловой.

По словам Фёдора, Анна — его близкая подруга, и редакторы шоу неоднократно звали 19-летнюю сибирячку участвовать в «Давай поженимся!».



«Ведущие — достаточно милые дамы, они даже не пытались нас как-то затравить, а были очень дружелюбны. Съёмки проходят быстро. Я думал, что будет дольше, но мы отснялись за 2 часа — съёмки были весёлыми. Всё происходит реально, в режиме реального времени, нет никакого единого сценария. Есть пара моментов, которые заранее обговаривают, но в основном ты всё делаешь сам. <...> Вряд ли там получится найти прям любовь. Там часто не совпадают пары, жених не выбирает невесту. Ведущие максимально уставшие, потому что, как я понял, съёмки у них были с утра и до вечера — в день они снимают несколько выпусков. Там уже, конечно, видно, что лицо просит поспать и кофе. Ведущие правда приятные, я сам был удивлён. Думал, у нас с ними не наладится контакт, но контакт у нас появился», — поделился впечатлениями о съёмках в Останкино Фёдор Ливович.