25 июня вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 62.91
eur 71.60
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 62.91
eur 71.60
Развлечения

«Ведущие максимально уставшие»: новосибирский стилист рассказал, как снимают шоу «Давай поженимся!»

Фёдор Ливович рассказал, как трудятся ведущие, и почему в шоу всё же стоит участвовать

Поделиться

1 681
5 Обсудить

Все новости

Все новости

Новосибирцы Фёдор Ливович и Анна Павлова на съёмках в Останкино

Фото: скриншот 1tv.ru

Новосибирский парикмахер-стилист Фёдор Ливович рассказал об участии в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале — он побывал на съёмках как друг одной из претенденток Анны Павловой

По словам Фёдора, Анна — его близкая подруга, и редакторы шоу неоднократно звали 19-летнюю сибирячку участвовать в «Давай поженимся!».

«Ведущие — достаточно милые дамы, они даже не пытались нас как-то затравить, а были очень дружелюбны. Съёмки проходят быстро. Я думал, что будет дольше, но мы отснялись за 2 часа — съёмки были весёлыми. Всё происходит реально, в режиме реального времени, нет никакого единого сценария. Есть пара моментов, которые заранее обговаривают, но в основном ты всё делаешь сам. <...> Вряд ли там получится найти прям любовь. Там часто не совпадают пары, жених не выбирает невесту. Ведущие максимально уставшие, потому что, как я понял, съёмки у них были с утра и до вечера — в день они снимают несколько выпусков. Там уже, конечно, видно, что лицо просит поспать и кофе. Ведущие правда приятные, я сам был удивлён. Думал, у нас с ними не наладится контакт, но контакт у нас появился», — поделился впечатлениями о съёмках в Останкино Фёдор Ливович.

23-летний Фёдор считает, что пока не готов пойти на шоу в качестве жениха — стилист считает, что шансов найти пару на телевидении немного, зато можно завести новые знакомства.

Участие в шоу «Давай поженимся!» в этом году стало популярным среди новосибирцев. Например, в апреле программист из НГУ Иван Устюгов поборолся за сердце журналистки, а в марте в съёмках участвовала блогер Наталья Мощенко — она хотела понравиться итальянцу по имени Франческо, а в подарок ведущим она привезла эксклюзивные брошки.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Первый каналДавай поженимся

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (5)

Сибиряк
25 июн 2019 в 13:47

Закройте это днищще, не надо ТАКОЕ снимать. А ведущих сдайте в музей "Поле чудес", им там самое место.

Фото пользователя
25 июн 2019 в 13:47

Фурцева в гробы переворачивается от такого телевидения.

Доктор.
25 июн 2019 в 13:47

Ого какой бюст у героини, ми-ми-ми.....;) давай поженимся я альфач!