«Ведущие максимально уставшие»: новосибирский стилист рассказал, как снимают шоу «Давай поженимся!»

Новосибирцы Фёдор Ливович и Анна Павлова на съёмках в Останкино
Фото: скриншот 1tv.ru
Новосибирский парикмахер-стилист Фёдор Ливович рассказал об участии в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале — он побывал на съёмках как друг одной из претенденток Анны Павловой.
По словам Фёдора, Анна — его близкая подруга, и редакторы шоу неоднократно звали 19-летнюю сибирячку участвовать в «Давай поженимся!».
«Ведущие — достаточно милые дамы, они даже не пытались нас как-то затравить, а были очень дружелюбны. Съёмки проходят быстро. Я думал, что будет дольше, но мы отснялись за 2 часа — съёмки были весёлыми. Всё происходит реально, в режиме реального времени, нет никакого единого сценария. Есть пара моментов, которые заранее обговаривают, но в основном ты всё делаешь сам. <...> Вряд ли там получится найти прям любовь. Там часто не совпадают пары, жених не выбирает невесту. Ведущие максимально уставшие, потому что, как я понял, съёмки у них были с утра и до вечера — в день они снимают несколько выпусков. Там уже, конечно, видно, что лицо просит поспать и кофе. Ведущие правда приятные, я сам был удивлён. Думал, у нас с ними не наладится контакт, но контакт у нас появился», — поделился впечатлениями о съёмках в Останкино Фёдор Ливович.
23-летний Фёдор считает, что пока не готов пойти на шоу в качестве жениха — стилист считает, что шансов найти пару на телевидении немного, зато можно завести новые знакомства.
Участие в шоу «Давай поженимся!» в этом году стало популярным среди новосибирцев. Например, в апреле программист из НГУ Иван Устюгов поборолся за сердце журналистки, а в марте в съёмках участвовала блогер Наталья Мощенко — она хотела понравиться итальянцу по имени Франческо, а в подарок ведущим она привезла эксклюзивные брошки.