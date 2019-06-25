Заместитель Локтя по городскому хозяйству увольняется из мэрии

Вице-мэр Новосибирска Данияр Саффиулин написал заявление об увольнении — с завтрашнего дня он переходит на новое место работы.

«Да, я написал заявление на увольнение, — подтвердил он корреспонденту НГС. — Мэру об этом сказал ещё в ноябре прошлого года, что буду подыскивать другую работу и увольняться».

Он отметил, что все публикации о том, что увольняется потому, что у Локтя к нему были претензии, — неправда. Саффиулин сообщил, что будет работать в другом месте, где именно, уточнять отказался.