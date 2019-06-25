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Политика

Заместитель Локтя по городскому хозяйству увольняется из мэрии

Данияр Сафиуллин нашёл себе новую работу

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Данияр Саффиулин занимал должность заместителя мэра с 2012 года

Фото: Александр Ощепков

Вице-мэр Новосибирска Данияр Саффиулин написал заявление об увольнении — с завтрашнего дня он переходит на новое место работы. 

«Да, я написал заявление на увольнение, — подтвердил он корреспонденту НГС. — Мэру об этом сказал ещё в ноябре прошлого года, что буду подыскивать другую работу и увольняться».

Он отметил, что все публикации о том, что увольняется потому, что у Локтя к нему были претензии, — неправда. Саффиулин сообщил, что будет работать в другом месте, где именно, уточнять отказался. 

«Попросился с завтрашнего дня не работать [в мэрии]», — рассказал он.

57-летний Данияр Сафиуллин занимает должность заместителя мэра с 2012 года. Он курирует вопросы, которые связаны с жилищной политикой, энергетикой, ЖКХ, транспортом, дорожным благоустройством, ЧС и мобилизационной работой в городе. До этого Сафиуллин возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе [в мэрии]», — рассказал вице-мэр. 

Весной вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин подавал документы на участие в конкурсе на должность директора «Управления энергетики и водоснабжения». Выиграть конкурс у заместителя мэра не получилось — новым директором стал врио директора «Управления энергетики и водоснабжения» Дмитрий Бурденко.

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