В Заксобрании нашли замену Александру Караськову

В Заксобрании Новосибирской области нашли замену экс-директору клиники Мешалкина Александру Караськову, который сложил с себя депутатские полномочия в конце мая.

Согласно информации, размещённой на сайте областного отделения партии «Единая Россия», Виктор Бамбух возглавляет сельскохозяйственное предприятие «Ивановское» в Баганском районе. Кроме того, он секретарь местного отделения партии в этом районе.

Заявление Александра Караськова о сложении полномочий депутаты Заксобрания рассмотрели и одобрили на предыдущей сессии.



«Мой уход связан с тем, что я построил дом, который не внёс в декларацию о доходах. Я не подал это вовремя, подал постфактум, и можно это оспаривать, проводить расследования, но необходимости в этом нет. Тем более что в свете всех последних дел моя личность не будет большой потерей в Законодательном собрании», — цитировал ТАСС Александра Караськова.



Также ранее депутат пояснял информагентству, что ещё одной причиной ухода из Заксобрания стало его тяжёлое психологическое состояние.



Перед этим в середине мая кардиохирург Александр Караськов покинул пост директора клиники Мешалкина, которую возглавлял 20 лет. Сейчас он и его супруга находятся в СИЗО — их обвиняют в экономических преступлениях.

