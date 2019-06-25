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Политика

В Заксобрании нашли замену Александру Караськову

Место хирурга в областном парламенте занял директор сельхозпредприятия

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Виктор Бамбух руководит сельскохозяйственным предприятием «Ивановское» в Баганском районе

Фото: mcx.nso.ru

В Заксобрании Новосибирской области нашли замену экс-директору клиники Мешалкина Александру Караськову, который сложил с себя депутатские полномочия в конце мая.

«Сегодня на 44-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутатский корпус регионального парламента пополнился. Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив вручил удостоверение и нагрудный знак вновь избранному депутату Законодательного собрания Новосибирской области Виктору Ивановичу Бамбуху», — сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Согласно информации, размещённой на сайте областного отделения партии «Единая Россия», Виктор Бамбух возглавляет сельскохозяйственное предприятие «Ивановское» в Баганском районе. Кроме того, он секретарь местного отделения партии в этом районе.

Заявление Александра Караськова о сложении полномочий депутаты Заксобрания рассмотрели и одобрили на предыдущей сессии.

«Мой уход связан с тем, что я построил дом, который не внёс в декларацию о доходах. Я не подал это вовремя, подал постфактум, и можно это оспаривать, проводить расследования, но необходимости в этом нет. Тем более что в свете всех последних дел моя личность не будет большой потерей в Законодательном собрании», — цитировал ТАСС Александра Караськова.

Также ранее депутат пояснял информагентству, что ещё одной причиной ухода из Заксобрания стало его тяжёлое психологическое состояние.

Перед этим в середине мая кардиохирург Александр Караськов покинул пост директора клиники Мешалкина, которую возглавлял 20 лет. Сейчас он и его супруга находятся в СИЗО — их обвиняют в экономических преступлениях.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Мысли вслух
25 июн 2019 в 11:39

Ещё бы замену Заксобранию найти.
Более дешёвую и полезную.

эге
25 июн 2019 в 11:45

Ну вот, а ещё говорят, "кто, если не...". Нет незаменимых. Даже этого легко заменить. И давно пора.

Фото пользователя
25 июн 2019 в 11:43

Замену дочери Караськова и их родне в клинике нашли? Оклады на 400-700% превышающие оклады коллег клиники за ту же самую работу.