В Новосибирске продают служебную «Волгу» Виктора Толоконского

В Новосибирске на продажу выставили автомобиль ГАЗ 3111 «Волга» 2001 года с уникальной комплектацией. Раньше машина находилась на балансе хозяйственного управления администрации Новосибирской области, но в 2011 году была списана.

«Его (бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. — Прим. ред.) возили на этом автомобиле. Давным давно он был куплен, простоял на консервации лет восемь точно. Ездить на ней не езжу, а кому-то — коллекционерам — она будет интересна, потому что экземпляр действительно уникален в своём роде. Эта модель и так выпускалась два года всего, а эта "Волга" с её комплектацией изготавливалась по индивидуальному заказу», — рассказал корреспонденту НГС продавец автомобиля Илья.