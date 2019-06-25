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Авто

В Новосибирске продают служебную «Волгу» Виктора Толоконского

Новый владелец выкупил списанную машину у правительства и хранил её почти 10 лет

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Машину продают за 699 тысяч рублей

Фото: продавец автомобиля Илья

В Новосибирске на продажу выставили автомобиль ГАЗ 3111 «Волга» 2001 года с уникальной комплектацией. Раньше машина находилась на балансе хозяйственного управления администрации Новосибирской области, но в 2011 году была списана.

«Его (бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. — Прим. ред.) возили на этом автомобиле. Давным давно он был куплен, простоял на консервации лет восемь точно. Ездить на ней не езжу, а кому-то — коллекционерам — она будет интересна, потому что экземпляр действительно уникален в своём роде. Эта модель и так выпускалась два года всего, а эта "Волга" с её комплектацией изготавливалась по индивидуальному заказу», — рассказал корреспонденту НГС продавец автомобиля Илья.

Редакции НГС продавец предоставил копию ПТС машины, в которой подтверждается, что машина принадлежала областному хозяйственному управлению. 

У автомобиля японский двигатель, кожаный салон, электрические стеклоподъёмники, гидроусилитель руля, кондиционер

Машина продаётся за 699 тысяч рублей. У автомобиля японский двигатель, кожаный салон, электрические стеклоподъёмники, гидроусилитель руля, кондиционер. 

В Новосибирске продают раритетный автомобиль ГАЗ М1. В 1930 годах такими автомобилями пользовались сотрудники НКВД. 

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КОММЕНТАРИИ (29)

Qwerty
25 июн 2019 в 12:26

Как же убого выглядит кузов. За такие деньги лучше реношку новую взять.

Точняк
25 июн 2019 в 12:34

Вот пусть её выкупит Толоконский...
И ездят на ней по НСО...
Он песни будет петь, супруга жителей ,,лечить,,.....

25 июн 2019 в 12:34

А куда делся "500-й 4matic" песочного цвета? Неужели отправился вслед за "хозяином" в качестве выходного пособия?