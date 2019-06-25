В Новосибирске продают служебную «Волгу» Виктора Толоконского

Машину продают за 699 тысяч рублей
Фото: продавец автомобиля Илья
В Новосибирске на продажу выставили автомобиль ГАЗ 3111 «Волга» 2001 года с уникальной комплектацией. Раньше машина находилась на балансе хозяйственного управления администрации Новосибирской области, но в 2011 году была списана.
«Его (бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. — Прим. ред.) возили на этом автомобиле. Давным давно он был куплен, простоял на консервации лет восемь точно. Ездить на ней не езжу, а кому-то — коллекционерам — она будет интересна, потому что экземпляр действительно уникален в своём роде. Эта модель и так выпускалась два года всего, а эта "Волга" с её комплектацией изготавливалась по индивидуальному заказу», — рассказал корреспонденту НГС продавец автомобиля Илья.
Редакции НГС продавец предоставил копию ПТС машины, в которой подтверждается, что машина принадлежала областному хозяйственному управлению.
Машина продаётся за 699 тысяч рублей. У автомобиля японский двигатель, кожаный салон, электрические стеклоподъёмники, гидроусилитель руля, кондиционер.
В Новосибирске продают раритетный автомобиль ГАЗ М1. В 1930 годах такими автомобилями пользовались сотрудники НКВД.