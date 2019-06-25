Усадьбы на Инской: в Новосибирске нашли новое место для привлечения туристов

На улице Инской хотят развернуть туристический кластер
Фото: Музей Новосибирска
В Новосибирске разработали туристический проект, который хотят сделать на улице Инской.
«Один из принципов проектного предложения заключается в том, что улица Инская — это "туристический кластер, состоящий из сохраненных, воссозданных и перенесенных новониколаевских усадеб с современной инфраструктурой, насыщенный разнообразными видами креативных индустрий, бизнесом, тематическими сервисами, посвященными образованию города, сибирской культуре и традициям"», — сообщает пресс-служба Музея Новосибирска.
По словам автора проекта Анны Наволоцкой, которые передаёт пресс-служба, «усадебная архитектура дореволюционного периода становления города рассматривается в проекте как важный ресурс его современного устойчивого развития. Историко-архитектурное наследие предстает не только как музейное достояние, но и как инвестиционно-привлекательный средовой объект».
Улица Инская, возникшая у места строительства железнодорожного моста, с которым связывают основание Новосибирска, существовала уже в 1894 году.
Это одна из первых названных улиц Ново-Николаевска. «До настоящего времени Инская сохранила сетку усадебного деления, содержит объекты культурного наследия, средовые здания и является перспективной для воссоздания архитектурно-исторической среды первых улиц Ново-Николаевска», — передают представители музея.
Концепция общественно-культурного центра «Новониколаевские кварталы улицы Инской» будет представлена 26 июня в 18:30 по адресу Обская, 4. Вход — по билетам музея, запись на встречу ведётся по телефону 222–67–42.
На прошлой неделе в книжных магазинах Новосибирска начали продавать книгу о загадках городов Урала, Сибири и Дальнего Востока.