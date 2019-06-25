Усадьбы на Инской: в Новосибирске нашли новое место для привлечения туристов

«Один из принципов проектного предложения заключается в том, что улица Инская — это "туристический кластер, состоящий из сохраненных, воссозданных и перенесенных новониколаевских усадеб с современной инфраструктурой, насыщенный разнообразными видами креативных индустрий, бизнесом, тематическими сервисами, посвященными образованию города, сибирской культуре и традициям"», — сообщает пресс-служба Музея Новосибирска.

В Новосибирске разработали туристический проект, который хотят сделать на улице Инской.

По словам автора проекта Анны Наволоцкой, которые передаёт пресс-служба, «усадебная архитектура дореволюционного периода становления города рассматривается в проекте как важный ресурс его современного устойчивого развития. Историко-архитектурное наследие предстает не только как музейное достояние, но и как инвестиционно-привлекательный средовой объект».

Улица Инская, возникшая у места строительства железнодорожного моста, с которым связывают основание Новосибирска, существовала уже в 1894 году.

Это одна из первых названных улиц Ново-Николаевска. «До настоящего времени Инская сохранила сетку усадебного деления, содержит объекты культурного наследия, средовые здания и является перспективной для воссоздания архитектурно-исторической среды первых улиц Ново-Николаевска», — передают представители музея.