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Город

Усадьбы на Инской: в Новосибирске нашли новое место для привлечения туристов

Это была одна из первых улиц Ново-Николаевска

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На улице Инской хотят развернуть туристический кластер

Фото: Музей Новосибирска

В Новосибирске разработали туристический проект, который хотят сделать на улице Инской.

«Один из принципов проектного предложения заключается в том, что улица Инская — это "туристический кластер, состоящий из сохраненных, воссозданных и перенесенных новониколаевских усадеб с современной инфраструктурой, насыщенный разнообразными видами креативных индустрий, бизнесом, тематическими сервисами, посвященными образованию города, сибирской культуре и традициям"», — сообщает пресс-служба Музея Новосибирска.

По словам автора проекта Анны Наволоцкой, которые передаёт пресс-служба, «усадебная архитектура дореволюционного периода становления города рассматривается в проекте как важный ресурс его современного устойчивого развития. Историко-архитектурное наследие предстает не только как музейное достояние, но и как инвестиционно-привлекательный средовой объект».

Улица Инская, возникшая у места строительства железнодорожного моста, с которым связывают основание Новосибирска, существовала уже в 1894 году. 

Это одна из первых названных улиц Ново-Николаевска. «До настоящего времени Инская сохранила сетку усадебного деления, содержит объекты культурного наследия, средовые здания и является перспективной для воссоздания архитектурно-исторической среды первых улиц Ново-Николаевска», — передают представители музея.

Здесь сохранилась усадебная архитектура 

Концепция общественно-культурного центра «Новониколаевские кварталы улицы Инской» будет представлена 26 июня в 18:30 по адресу Обская, 4. Вход — по билетам музея, запись на встречу ведётся по телефону 222–67–42.

На прошлой неделе в книжных магазинах Новосибирска начали продавать книгу о загадках городов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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25 июн 2019 в 10:54

Я понимаю, что сибиряки холодов не боятся, но чтобы зимой в майках гулять... Рисовавшие проект люди понимают, что такое зима в Сибири?

Леня
25 июн 2019 в 10:47

Зашел в старый дизайн сайта. Пишу как это сделать - не пропускают комментарий...

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25 июн 2019 в 11:10

Проект туристического кластера. Проект скоростного трамвая. Проект набережной в Нахаловке вдоль Владимировской. Проект развязки с пешеходными мостами на разъезде Иня. Проект делового центра на метро "Октябрьская"...
Впрочем, местные проектировщики берут пример со старших товарищей: один только "План Путина 2020" от 2007 года чего стоит!