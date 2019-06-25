Новосибирский баскетболист стал чемпионом Европейских игр

«Настоящей проверкой бойцовских качеств нашей дружины стал заключительный день баскетбольного турнира. В полуфинальной игре россияне встретились с неуступчивыми поляками, чье сопротивление удалось сломить лишь во второй половине игры (17:13), а уже буквально через полтора часа парням предстояло биться за золото», — сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

В финале россияне встретились с командой Латвии и закончили встречу со счётом 21:14 в свою пользу.

«Перед нами была цель — стать чемпионами, и мы до нее дошли. Родные писали: "Давайте, потерпите!", все мысли были только о первом месте. Полуфинал с Польшей, с точки зрения эмоций, получился более напряженным, нежели золотой матч. Против латышей, у которых не было высокорослых игроков, мы выбрали верную тактику, которая принесла свои плоды: загружаем Илюху Карпенкова, а он забивает!» — рассказал Олимпийскому комитету Кирилл Писклов после победного матча.



Также бронзовые награды на Играх в Белоруссии завоевали новосибирцы Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев — в соревнованиях по спортивной аэробике итальянцы и румыны оказались сильнее.