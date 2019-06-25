Автоинспекторы помогли беременной женщине добраться в роддом из центра на Первомайку

Отец ребёнка не хотел в одиночку везти жену по ночному городу, так как боялся попасть в аварию. Экипаж ДПС принял решение сопроводить автомобиль «Субару» в Первомайский район — женщину ждали в роддоме № 7 на Героев Революции.

«К данному экипажу подбежал мужчина, который пояснил, что у него рожает жена», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сегодня ночью, 25 июня, в Новосибирске экипаж ДПС помог доставить беременную женщину в роддом через полгорода.

Автоинспекторы помогали автомобилю пройти перекрёстки.

«Автомобилей не так уж и много и скорость увеличена у автомобилей, чтобы не было аварийно опасных ситуаций», — уточнил Савченков.

Женщину доставили в роддом, пока автоинспекторы не знают, кто у неё родился.

А в апреле этого года сам Владислав Савченков помог доставить в роддом женщину — тогда автоинспектор посадил её в свою машину, чтобы доехать быстрее.