Никого не предупредили: дорожники перекрыли с утра две полосы на Большевистской

Асфальт сегодня укладывают в районе остановки «Храм Михаила Архангела»
Фото: Степан Белов, 2ГИС
Сегодня утром, 25 июня, из-за дорожных работ на Большевистской автомобили застряли в многокилометровой пробке.
«Я езжу ежедневно с Бердска до Новосибирска. На дорогу в среднем закладываю час-полтора в нормальном варианте, на машине. Наши чудные дорожники, сегодня они перекрыли основную магистраль — две полосы. 15 километров ехать полтора часа.
Я уже звонила и в мэрию, и везде и просила: "Вы сообщайте о том, что вы перекроете дорогу".
Я бы не поехала на машине и не подвела бы целую уйму людей от того, что дорога перекрыта», — рассказал корреспонденту НГС водитель одной из машин, которая оказалась в пробке.
Девушка подчеркнула, что в районе Бердска или Академгородка она могла бы оставить машину на перехватывающей парковке и пересела бы на электричку, если бы знала о дорожных работах.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.