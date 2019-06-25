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Дороги и транспорт

Никого не предупредили: дорожники перекрыли с утра две полосы на Большевистской

К месту ремонта пробка собрала несколько километров

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Асфальт сегодня укладывают в районе остановки «Храм Михаила Архангела»

Фото: Степан Белов, 2ГИС

Сегодня утром, 25 июня, из-за дорожных работ на Большевистской автомобили застряли в многокилометровой  пробке.

«Я езжу ежедневно с Бердска до Новосибирска. На дорогу в среднем закладываю час-полтора в нормальном варианте, на машине. Наши чудные дорожники, сегодня они перекрыли основную магистраль — две полосы. 15 километров ехать полтора часа. 

Я уже звонила и в мэрию, и везде и просила: "Вы сообщайте о том, что вы перекроете дорогу". 

Я бы не поехала на машине и не подвела бы целую уйму людей от того, что дорога перекрыта», — рассказал корреспонденту НГС  водитель одной из машин, которая оказалась в пробке.

Девушка подчеркнула, что в районе Бердска или Академгородка она могла бы оставить машину на перехватывающей парковке и пересела бы на электричку, если бы знала о дорожных работах.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.

Пробка в районе пединститута

Когда  пробка на Большевистской и Бердском шоссе растянулась на несколько километров, общий уровень пробок в городе был 2 балла

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КОММЕНТАРИИ (28)

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25 июн 2019 в 08:25

Радовались бы, что дороги ремонтируют.
На нет же, опять недовольны.
Что за люди?!

Qwerty
25 июн 2019 в 08:42

Вот почему центр утром был не нагружен. Перекрывайте большевичку полностью! Пускай в академе работают.

Евгений
25 июн 2019 в 08:41

Не делают дороги - плохо!
Делают дороги - плохо!
НЫТИКИ!