Никого не предупредили: дорожники перекрыли с утра две полосы на Большевистской

Сегодня утром, 25 июня, из-за дорожных работ на Большевистской автомобили застряли в многокилометровой пробке.

«Я езжу ежедневно с Бердска до Новосибирска. На дорогу в среднем закладываю час-полтора в нормальном варианте, на машине. Наши чудные дорожники, сегодня они перекрыли основную магистраль — две полосы. 15 километров ехать полтора часа.

Я уже звонила и в мэрию, и везде и просила: "Вы сообщайте о том, что вы перекроете дорогу".

Я бы не поехала на машине и не подвела бы целую уйму людей от того, что дорога перекрыта», — рассказал корреспонденту НГС водитель одной из машин, которая оказалась в пробке.