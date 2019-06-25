Новая игрушка: в вольере шимпанзе Фили и Люси появилась большая красная машина

Филе новая игрушка приглянулась, а вот Люся не обращает на неё никакого внимания
Фото: скриншот видеозаписи
Постоянная посетительница новосибирского зоопарка Анна Новикова опубликовала на своём канале новое видео из жизни шимпанзе Фили и Люси. Ролик длиной почти в полторы минуты был снят в понедельник, 24 июня.
На кадрах видно, как Филя вытаскивает из своего дома новую игрушку — большую красную машину. Затем он садится и начинает разбираться в том, как она работает: открывает и закрывает дверцы, вертит колёса, выгребает из кузова мусор.
«Какая у них машина большая. Филя с машиной. А Люська ко мне идёт», — комментирует автор видео.
Люся не обращает внимания на новую игрушку. В конце видео Филя берёт машину одной рукой и пытается затащить её обратно в домик под крышей вольера.
В марте знаменитые новосибирские шимпанзе поспорили из-за другой игрушки — белого коня на колёсах.