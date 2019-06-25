Новая игрушка: в вольере шимпанзе Фили и Люси появилась большая красная машина

Постоянная посетительница новосибирского зоопарка Анна Новикова опубликовала на своём канале новое видео из жизни шимпанзе Фили и Люси. Ролик длиной почти в полторы минуты был снят в понедельник, 24 июня.

На кадрах видно, как Филя вытаскивает из своего дома новую игрушку — большую красную машину. Затем он садится и начинает разбираться в том, как она работает: открывает и закрывает дверцы, вертит колёса, выгребает из кузова мусор.