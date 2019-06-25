25 июня вторник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 0/10
usd 62.91
eur 71.60
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 0/10
usd 62.91
eur 71.60
Милота

Новая игрушка: в вольере шимпанзе Фили и Люси появилась большая красная машина

Филе она понравилась больше

Поделиться

364
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Филе новая игрушка приглянулась, а вот Люся не обращает на неё никакого внимания

Фото: скриншот видеозаписи

Постоянная посетительница новосибирского зоопарка Анна Новикова опубликовала на своём канале новое видео из жизни шимпанзе Фили и Люси. Ролик длиной почти в полторы минуты был снят в понедельник, 24 июня.

На кадрах видно, как Филя вытаскивает из своего дома новую игрушку — большую красную машину. Затем он садится и начинает разбираться в том, как она работает: открывает и закрывает дверцы, вертит колёса, выгребает из кузова мусор.

«Какая у них машина большая. Филя с машиной. А Люська ко мне идёт», — комментирует автор видео.

Люся не обращает внимания на новую игрушку. В конце видео Филя берёт машину одной рукой и пытается затащить её обратно в домик под крышей вольера.

В марте знаменитые новосибирские шимпанзе поспорили из-за другой игрушки — белого коня на колёсах.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Новосибирский зоопаркшимпанзе

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

невася
25 июн 2019 в 02:33

ржака свой бугатти подарил?