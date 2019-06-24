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Страна и мир

Фотограф Слава Степанов снял с высоты самый большой город Средней Азии

Больше всего его поразила архитектура

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Фотограф снимал Ташкент в начале мая

Фото: Слава Степанов

В понедельник. 24 июня, новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки из Ташкента — самого большого города Средней Азии. Он уточнил, что съемки проходили ещё в мае. Многие фотографии были сделаны с квадрокоптера.

— В комментариях сейчас наблюдаю, что многие ругают [город]. Я вот лично без розовых очков. Ходил по улицам, заходил даже во дворы, но ничего фатально страшного не находил. Аккуратный зелёный город, — рассказал он корреспонденту НГС.

Ташкентская телебашня. Её высота — 375 метров. Саму башню возводили 6 лет

По словам фотографа, больше всего в Ташкенте его поразила архитектура.

— Самое главное, что меня поразило, — много советской архитектуры, в которой применены национальные мотивы на фасаде. <…> Типичным девятиэтажкам, которые мы по всему Советскому Союзу наблюдали, здесь придали национальную идентификацию, добавили орнаменты. Это очень сильно впечатляет. <…> Я такого нигде на постсоветском пространстве ещё не встречал, — объяснил он.

Типичная советская многоэтажка, в которую добавлены национальные мотивы. По словам фотографа, он увидел её ещё до поездки, а уже в Ташкенте искал несколько дней, чтобы сфотографировать

Гостиница «Узбекистан», которая была построена в 1974 году

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Это место можно назвать деловым центром Ташкента. На фото Национальный банк Узбекистана, Ташкентский международный бизнес-центр и пятизвёздочная гостиница International Hotel Tashkent

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Ранее Слава Степанов съездил в опасную тайгу за снимками огромного разрастающегося кратера.

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КОММЕНТАРИИ (10)

С Богаткова
25 июн 2019 в 00:02

Неплохо, но я на смартфон лучше снимаю. Главное ведь что снимаешь - Богаткова намного лучше Ташкента

Фото пользователя
25 июн 2019 в 00:02

Подобные рыгаловки не посещаю. Сам предпочитаю США и ОАЭ.

25 июн 2019 в 00:21

Я извиняюсь, но почему три довена постоянно отписывают всякую ересь первыми? Они на Ленина 12 в редакции сидят?