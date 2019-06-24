Фотограф Слава Степанов снял с высоты самый большой город Средней Азии

В понедельник. 24 июня, новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки из Ташкента — самого большого города Средней Азии. Он уточнил, что съемки проходили ещё в мае. Многие фотографии были сделаны с квадрокоптера.

— В комментариях сейчас наблюдаю, что многие ругают [город]. Я вот лично без розовых очков. Ходил по улицам, заходил даже во дворы, но ничего фатально страшного не находил. Аккуратный зелёный город, — рассказал он корреспонденту НГС.