Фотограф Слава Степанов снял с высоты самый большой город Средней Азии

Фотограф снимал Ташкент в начале мая
Фото: Слава Степанов
В понедельник. 24 июня, новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки из Ташкента — самого большого города Средней Азии. Он уточнил, что съемки проходили ещё в мае. Многие фотографии были сделаны с квадрокоптера.
— В комментариях сейчас наблюдаю, что многие ругают [город]. Я вот лично без розовых очков. Ходил по улицам, заходил даже во дворы, но ничего фатально страшного не находил. Аккуратный зелёный город, — рассказал он корреспонденту НГС.
По словам фотографа, больше всего в Ташкенте его поразила архитектура.
— Самое главное, что меня поразило, — много советской архитектуры, в которой применены национальные мотивы на фасаде. <…> Типичным девятиэтажкам, которые мы по всему Советскому Союзу наблюдали, здесь придали национальную идентификацию, добавили орнаменты. Это очень сильно впечатляет. <…> Я такого нигде на постсоветском пространстве ещё не встречал, — объяснил он.
Ранее Слава Степанов съездил в опасную тайгу за снимками огромного разрастающегося кратера.