В Первомайском районе автомобиль после столкновения перевернулся на крышу

Вечером в понедельник, 24 июня, в Первомайском районе Новосибирска около остановки «Гимназия № 8» столкнулись два автомобиля.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, столкнулись седан Volkswagen и Mazda. В результате сильного удара водитель второй машины не справился с управлением, и его автомобиль перевернулся на крышу.

«Благо ни один из участников ДТП на встречку не улетел... Никогда на этом участке такого не видел...» — написал читатель.

Очевидцы сообщили, что водителя перевернувшегося автомобиля с места ДТП забрала скорая помощь.