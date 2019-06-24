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Происшествия

В Первомайском районе автомобиль после столкновения перевернулся на крышу

Очевидцы сообщают, что водителя увезли на скорой

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Автомобиль получил значительные повреждения

Фото: предоставлено читательницей

Вечером в понедельник, 24 июня, в Первомайском районе Новосибирска около остановки «Гимназия № 8» столкнулись два автомобиля. 

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, столкнулись седан Volkswagen и Mazda. В результате сильного удара водитель второй машины не справился с управлением, и его автомобиль перевернулся на крышу. 

«Благо ни один из участников ДТП на встречку не улетел... Никогда на этом участке такого не видел...» — написал читатель.

Очевидцы сообщили, что водителя перевернувшегося автомобиля с места ДТП забрала скорая помощь.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.

«По факту столкновения информация поступала в полицию. О пострадавших информации пока нет», — рассказали в ведомстве.

В конце мая на дороге под Новосибирском машина перевернулась на крышу — погибла девушка.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (14)

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24 июн 2019 в 22:42

Там пешеходных переходов не хватает. Нужно нарисовать ПП через каждые 100 метров! ;)

Фото пользователя
24 июн 2019 в 23:46

Что? Опять?
Каждый день зачем переворачиваются?
Жить не хотят, да?

Фото пользователя
24 июн 2019 в 23:19

Опять при аварии правый руль перевернулся. Закономерность?