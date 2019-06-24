В Первомайском районе автомобиль после столкновения перевернулся на крышу

Автомобиль получил значительные повреждения
Фото: предоставлено читательницей
Вечером в понедельник, 24 июня, в Первомайском районе Новосибирска около остановки «Гимназия № 8» столкнулись два автомобиля.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, столкнулись седан Volkswagen и Mazda. В результате сильного удара водитель второй машины не справился с управлением, и его автомобиль перевернулся на крышу.
«Благо ни один из участников ДТП на встречку не улетел... Никогда на этом участке такого не видел...» — написал читатель.
Очевидцы сообщили, что водителя перевернувшегося автомобиля с места ДТП забрала скорая помощь.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.
«По факту столкновения информация поступала в полицию. О пострадавших информации пока нет», — рассказали в ведомстве.
В конце мая на дороге под Новосибирском машина перевернулась на крышу — погибла девушка.