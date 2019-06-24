Новосибирцы остались без спектакля из-за отключения света

Зрителям предложили выйти на улицу, так как, по словам очевидца, в театре перестала работать вентиляция
Фото: Константин Зиновьев
Сегодня в 19:30 в районе Речного вокзала на улице Большевистской отключили электроэнергию у нескольких домов. Без света остался и театр «Старый дом», в котором проходил показ спектакля «Тётки».
— Посреди спектакля вырубился свет во всём здании. Сразу вентиляция перестала работать. Всем предложили выйти, подышать свежим воздухом. Говорят, что и в округе вырубился тоже. Вот стоим дышим уже минут пятнадцать. Продлили ожидание ещё на полчаса. Администрация ожидает директора театра, — рассказал корреспонденту НГС один из зрителей театра Константин Зиновьев.
По данным сервиса «Мой Новосибирск», произошло аварийное отключение электроэнергии. Свет должны вернуть в 22:00.
На прошлой неделе в Октябрьском районе Новосибирска, недалеко от ТРЦ «Аура», произошло аварийное отключение электричества — в результате без света остались 79 зданий.