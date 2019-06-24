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Город

Новосибирцы остались без спектакля из-за отключения света

Зрителей театра «Старый дом» вывели на улицу

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Зрителям предложили выйти на улицу, так как, по словам очевидца, в театре перестала работать вентиляция

Фото: Константин Зиновьев

Сегодня в 19:30 в районе Речного вокзала на улице Большевистской отключили электроэнергию у нескольких домов. Без света остался и театр «Старый дом», в котором проходил показ спектакля «Тётки».

— Посреди спектакля вырубился свет во всём здании. Сразу вентиляция перестала работать. Всем предложили выйти, подышать свежим воздухом. Говорят, что и в округе вырубился тоже. Вот стоим дышим уже минут пятнадцать. Продлили ожидание ещё на полчаса. Администрация ожидает директора театра, — рассказал корреспонденту НГС один из зрителей театра Константин Зиновьев.

По данным сервиса «Мой Новосибирск», произошло аварийное отключение электроэнергии. Свет должны вернуть в 22:00.

На прошлой неделе в Октябрьском районе Новосибирска, недалеко от ТРЦ «Аура», произошло аварийное отключение электричества — в результате без света остались 79 зданий.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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24 июн 2019 в 20:15

Бездельники лучше бы мусор убрали за собой...

24 июн 2019 в 20:40

Резервный дизельгенератор, видимо, там не предусмотрен.

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24 июн 2019 в 20:22

Если уж я смог позволить себе купить генератор, то почему театр этого не смог сделать?