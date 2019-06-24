Новосибирцы остались без спектакля из-за отключения света

Сегодня в 19:30 в районе Речного вокзала на улице Большевистской отключили электроэнергию у нескольких домов. Без света остался и театр «Старый дом», в котором проходил показ спектакля «Тётки».

— Посреди спектакля вырубился свет во всём здании. Сразу вентиляция перестала работать. Всем предложили выйти, подышать свежим воздухом. Говорят, что и в округе вырубился тоже. Вот стоим дышим уже минут пятнадцать. Продлили ожидание ещё на полчаса. Администрация ожидает директора театра, — рассказал корреспонденту НГС один из зрителей театра Константин Зиновьев.