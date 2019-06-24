24 июня понедельник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 71.35
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 71.35
Авто

Новосибирск против России: продажи «Тойоты-Камри» у нас усилились, а в стране упали

Toyota Camry за месяц разошлась в Новосибирске в количестве 42 штук

Поделиться

776
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Toyota Camry популярна у новосибирцев

Фото: Toyota

Toyota в мае продала в Новосибирской области 42 седана Toyota Camry, это на 90,9% больше, чем в мае прошлого года (22 штуки). По другим популярным моделям — RAV4 и Land Cruiser Prado — наоборот произошел спад. 

«RAV4 продано 32 штуки, в прошлом году 36 штук, -11,1%. Land Cruiser Prado продано 26 штук, в прошлом году 36 штук, -27,8%», — уточнила НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода. 

В целом по России в мае ситуация обратная, продажи Camry упали на 6% до 2454 штук. А вот кроссовер RAV4 наоборот лидирует — продано 2519 штук (+18%). Отметим, что на отечественном рынке продается RAV4 уже прошлого поколения, в мире же идут продажи нового пятого поколения. 

Почитайте еще о пяти приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ToyotaRAV4новые авто

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

Андрей
24 июн 2019 в 21:38

Ну как сообщить людям способ зайти на старый дизайн нгса? Я хочу помочь людям, а модеры не дают.

Фото пользователя
24 июн 2019 в 21:10

Почему владельцы Тойот не здороваются? Виделись вчера на разборке контрактных движков. Хахаха

Гость
24 июн 2019 в 21:39

Да прулехламоведро в сто раз лучше продаётся.