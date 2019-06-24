Новосибирск против России: продажи «Тойоты-Камри» у нас усилились, а в стране упали

Toyota в мае продала в Новосибирской области 42 седана Toyota Camry, это на 90,9% больше, чем в мае прошлого года (22 штуки). По другим популярным моделям — RAV4 и Land Cruiser Prado — наоборот произошел спад.

«RAV4 продано 32 штуки, в прошлом году 36 штук, -11,1%. Land Cruiser Prado продано 26 штук, в прошлом году 36 штук, -27,8%», — уточнила НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода.

В целом по России в мае ситуация обратная, продажи Camry упали на 6% до 2454 штук. А вот кроссовер RAV4 наоборот лидирует — продано 2519 штук (+18%). Отметим, что на отечественном рынке продается RAV4 уже прошлого поколения, в мире же идут продажи нового пятого поколения.