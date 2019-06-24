Шестой год без пармезана и хамона: Путин продлил запрет на санкционку до конца 2020 года

Владимир Путин подписал указ о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших против России санкции. Эмбарго сохраняется до 31 декабря 2020 года, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.



— Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа. При необходимости внести предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер, — отмечается в указе.

Антироссийские санкции были введены в 2014 году, тогда Россия в ответ ограничила импорт продовольственных товаров — в отношении стран, которые ввели санкции против нас. Запрещен ввоз продуктов из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии и Австралии. В 2016 году в список стран с санкционкой добавилась Украина.