24 июня понедельник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 71.35
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 71.35
Экономика

Шестой год без пармезана и хамона: Путин продлил запрет на санкционку до конца 2020 года

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня

Поделиться

2 847
139 Обсудить

Все новости

Все новости

Санкции на сыры, рыбу и другие продукты действуют с 2014 года

Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Владимир Путин подписал указ о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших против России санкции. Эмбарго сохраняется до 31 декабря 2020 года, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

— Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа. При необходимости внести предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер, — отмечается в указе.

Антироссийские санкции были введены в 2014 году, тогда Россия в ответ ограничила импорт продовольственных товаров — в отношении стран, которые ввели санкции против нас. Запрещен ввоз продуктов из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии и Австралии. В 2016 году в список стран с санкционкой добавилась Украина.

Под запретом остаются европейские сыры, орехи, фрукты, мясо, рыба и молочная продукция.

ТЕКСТ

ТЕГИ

санкцииВладимир Путинэмбарго

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (139)

Наталья
24 июн 2019 в 19:07

Я уж и забыла, что у нас на какие продукты санкции, как жили так и живем, полки в магазинах ломятся!

БубльГум
24 июн 2019 в 19:07

Это не может не радовать. Ясно же что пальмовое масло из которого у нас делают "молочные" продукты намного полезнее чем молоко

Фото пользователя
24 июн 2019 в 19:08

У нас давно уже делают аналоги, а они уже получше оригиналов. Так что нам только лучше.