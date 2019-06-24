Возле стройки на Бориса Богаткова появился памятник друзьям с собакой

Скульптуру установили 23 июня
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
На улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска поставили памятник друзьям — скульптура появилась за домом № 194 в воскресенье, 23 июня.
Скульптуру, которая изображает троих друзей с собакой, которые запускают воздушного змея, установила ГК «Дом-Строй» — по соседству застройщик возводит жилой комплекс «Романтика».
Как рассказали в компании, скульптура стала частью благоустройства аллеи от улицы Бориса Богаткова до поворота к дому на улице Гаранина, 25/2. С мая здесь обновили тротуар, высадили кусты и сосны, газон, установили фонари и обновили фасад дома № 194 со стороны подъезда к стройке. Пока аллея готова наполовину: на входе с улицы Бориса Богаткова ещё установят стелу «Аллея друзей», появятся дополнительные деревья, скамейки и освещение.
«Аллея выполнена по проекту архитектора Артема Ледяева. Общие затраты составят около 15 миллионов рублей», — рассказали в ГК «Дом-Строй».
Новый дом с аллеей строят на месте 200 гаражей — их снесли в 2015 году.