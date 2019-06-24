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Город

Возле стройки на Бориса Богаткова появился памятник друзьям с собакой

Аллею начали благоустраивать в мае

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Скульптуру установили 23 июня

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска поставили памятник друзьям — скульптура появилась за домом № 194 в воскресенье, 23 июня.

Скульптуру, которая изображает троих друзей с собакой, которые запускают воздушного змея, установила ГК «Дом-Строй» — по соседству застройщик возводит жилой комплекс «Романтика».

Вместе с территорией обновили и фасад соседнего дома

Как рассказали в компании, скульптура стала частью благоустройства аллеи от улицы Бориса Богаткова до поворота к дому на улице Гаранина, 25/2. С мая здесь обновили тротуар, высадили кусты и сосны, газон, установили фонари и обновили фасад дома № 194 со стороны подъезда к стройке. Пока аллея готова наполовину: на входе с улицы Бориса Богаткова ещё установят стелу «Аллея друзей», появятся дополнительные деревья, скамейки и освещение.

«Аллея выполнена по проекту архитектора Артема Ледяева. Общие затраты составят около 15 миллионов рублей», — рассказали в ГК «Дом-Строй».

Новый дом с аллеей строят на месте 200 гаражей — их снесли в 2015 году.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Точняк
24 июн 2019 в 19:16

Памятник Королю, когда появится на Богаткова?

ЫЫЫ
24 июн 2019 в 19:47

Ящитаю, что надо этот памятник охранять от вандалов. ЧОПом.

24 июн 2019 в 21:14

А я думала, что это они какую-то арматуру и лист железа несут на сдачу в пункт приема.