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Происшествия

Таксист избил известного новосибирского иллюзиониста из-за фокуса с визиткой

После драки Илья Рогулин попал в больницу

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Жена иллюзиониста рассказала о произошедшем на своей страничке в инстаграм

Фото: Елена Рогулина / instagram.com/elen.rogulina

В Новосибирске водитель такси избил известного иллюзиониста Илью Рогулина. Инцидент произошёл около 22.00 вечером в воскресенье, 23 июня, когда машина Яндекс.Такси приехала на вызов Рогулина. 

«У Ильи с таксистом завязался разговор, Илья показал ему фокус, достал визитку из телефона (наверняка многие из вас видели этот фокус). После чего таксист резко завернул на парковку ТЦ "Голден Парк" остановил машину, вышел и начал выволакивать Илью из машины. Выхватил телефон разбил его об асфальт <…>, кинул Илью на асфальт держал рукой за шею и прижимал лицо в асфальт, заломил руку!» — описала Елена Рогулина инцидент в своём Instagram.

Супруга иллюзиониста добавила. что за него заступился охранник ТЦ. Сейчас Илья Рогулин в больнице, и, по словам его жены, не может ни с кем общаться. Он зафиксировал побои и написал заявление в полицию.

«Подал заявление гражданин, в котором указал, что конфликт произошёл из-за того, что он якобы пытался какие-то фокусы показать водителю такси, которому это не понравилось. Между ними возник конфликт в ходе которого данному гражданину были нанесены побои и, как он указывает, сломали телефон», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Сейчас полиция проводит проверку инцидента.

Официальный аккаунт Яндекс.Такси в Instagam уже ответил Елене Рогулиной, что водитель уже заблокирован в службе, а случившееся назвал «ужасом». В пресс-службе сервиса пообещали подробнее прокомментировать ситуацию позже.

В апреле этого года жительница Новосибирска Наталья Сизова тоже столкнулась с грубостью водителя такси — он выгнал сибирячку из машины с 3-летним ребёнком с диагнозом ДЦП. По словам Сизовой, поводом стало то, что ребёнок задевал ногами между передними сидениями — это не понравилось водителю.

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Предложение дня

Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (8)

24 июн 2019 в 18:59

Что-то дичь какая-то.... Хотя, таксист, скорее всего, увидев подобное, подумал, что Илья посланник Сатаны и решил избавить мир от него.

Фото пользователя
24 июн 2019 в 18:57

Водители Яндекс такси нервные какие то- вечно в аварии попадают, клиентов колотят. Как хорошо, что я не имею с ними дел!

Духовой шкаф
24 июн 2019 в 18:55

Напрашивается вывод: "Факир был пьян, фокус не удался...".