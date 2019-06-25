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Страна и мир
Запрет полетов в Грузию
Фоторепортаж

Прощай, мечта: 20 потрясающих фото из страны, куда запретили летать россиянам

Глядя на эти фото, хочется плакать — у сибиряков есть 2 недели, чтобы успеть побывать там

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Президент запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии с 8 июля

Фото: Максим Сидоренко, instagram.com/msid92

Новосибирцы присоединились к горячим спорам, почему и для чего теперь запрещено летать в Грузию — одну из популярнейших стран среди российских туристов. Дискуссии о политике в социальных сетях подогреваются явными провокациями, и даже те, кто раньше ровно относился к братской стране, теперь смотрят на беспорядки в Тбилиси с подозрением. Редакция НГС решила абстрагироваться от навязывания мнений, кто прав или виноват, и просто собрала подборку фотографий из действительно красивой и самобытной страны. 

В Тбилиси животные ходят по улицам, не боясь людей 

На Бодбийский монастырь святой Нино в Кахетии открывается роскошный панорамный вид 

Ботанический сад в Батуми раньше был одним из крупнейших ботсадов в Советском Союзе. И сейчас он процветает — в его коллекции тысячи видов растений

Как никогда актуальный монумент — арка Дружбы народов. Достопримечательность Военно-Грузинской дороги, находится она на Крестовом перевале к северу от Гудаури

Сигнахи — маленький городок в восточной части Грузии, который построен во второй половине XVIII века. Сейчас в городе работает круглосуточный загс 

Гвелетский водопад находится в ущелье Казбека, недалеко от него есть ещё Малый водопад и озеро

Конечно, Грузия славится не только романтическими пейзажами, но и людьми, многие из которых остаются дружелюбными к другим национальностям 

Поднимите руки те, кто не будет скучать по хинкали, хачапури и грузинскому вину. И почему мы не видим ваши руки?

Грузия — это не только красивая архитектура и еда, но и горы. По словам фотографа Алёны Бойко, покататься на лыжах в Тетнульди (Сванетия) — это настоящее удовольствие, а уровень горнолыжного курорта даже лучше Шерегеша

Фотограф была в Сванетии зимой — температура была около –20 градусов 

Расположение домов в Тбилиси поразит даже искушённых архитекторов 

Ночной вид на Тбилиси завораживает

Путь в пещерный город Вардзиа (Вардзия) на юге Грузии похож на сказку. Её центром считается храм в честь Успения Богородицы с уникальными фресками XII века

Шиомгвиме — средневековый монастырь, он расположен недалеко от города Мцхета в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). От Тбилиси ехать всего 30 километров

Это место недалеко от арки Дружбы народов, рассказывает фотограф Максим Сидоренко 

Мост Мира в Тбилиси, весь покрытый стеклом, выглядит очень современно. Его разработал известный архитектор из Италии Микеле Де Лукки. Жители Грузии по-разному относятся к новому мосту — некоторые считают, что он не вписывается в архитектуру старого Тбилиси, однако многие свадебные фотосессии проходят именно здесь 

Коджори называют одним из лучших курортов страны. Причём находится он всего в 18 километрах от Тбилиси

Мцхета — древнейший город Грузии, основанный в V веке до н.э. Город с населением около 8000 человек вписан в справочники как одно из главных туристических направлений в стране

Казбеги (Степанцминда) — крупный посёлок после российско-грузинской границы по пути в Тбилиси, его советуют тем, кто влюблён в горы 

Пассажиры, которые будут вынуждены сдать купленные билеты, получат полную компенсацию, уверяют авиакомпании. НГС подготовил инструкцию, как именно это сделать, и узнал у новосибирских турагентств, что делать их клиентам.

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КОММЕНТАРИИ (201)

Рекламист
25 июн 2019 в 09:38

НГС продолжает разжигать и отрабатывать американское бабло...

PRomTol
25 июн 2019 в 09:36

Как не стыдно?! Какая короткая память...про войны из 90х, про мальчишек убитых в 2008...."у вас есть две недели" - а у вас? Сколько можно вытирать ноги о МОЮ РОДИНУ?!!! Вся мерзость в этом - сладко и гладко....Почему бизнес надо делать без принципов и гордости?!

25 июн 2019 в 09:34

Ну и что тут потрясающего? Нищая страна и смотреть по большому счету нечего. Армения на порядок интереснее.