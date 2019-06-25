Прощай, мечта: 20 потрясающих фото из страны, куда запретили летать россиянам

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6 мая 2019
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Новосибирцы присоединились к горячим спорам, почему и для чего теперь запрещено летать в Грузию — одну из популярнейших стран среди российских туристов. Дискуссии о политике в социальных сетях подогреваются явными провокациями, и даже те, кто раньше ровно относился к братской стране, теперь смотрят на беспорядки в Тбилиси с подозрением. Редакция НГС решила абстрагироваться от навязывания мнений, кто прав или виноват, и просто собрала подборку фотографий из действительно красивой и самобытной страны.
Пассажиры, которые будут вынуждены сдать купленные билеты, получат полную компенсацию, уверяют авиакомпании. НГС подготовил инструкцию, как именно это сделать, и узнал у новосибирских турагентств, что делать их клиентам.
НГС продолжает разжигать и отрабатывать американское бабло...
PRomTol
25 июн 2019 в 09:36
Как не стыдно?! Какая короткая память...про войны из 90х, про мальчишек убитых в 2008...."у вас есть две недели" - а у вас? Сколько можно вытирать ноги о МОЮ РОДИНУ?!!! Вся мерзость в этом - сладко и гладко....Почему бизнес надо делать без принципов и гордости?!