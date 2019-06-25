Прощай, мечта: 20 потрясающих фото из страны, куда запретили летать россиянам

Новосибирцы присоединились к горячим спорам, почему и для чего теперь запрещено летать в Грузию — одну из популярнейших стран среди российских туристов. Дискуссии о политике в социальных сетях подогреваются явными провокациями, и даже те, кто раньше ровно относился к братской стране, теперь смотрят на беспорядки в Тбилиси с подозрением. Редакция НГС решила абстрагироваться от навязывания мнений, кто прав или виноват, и просто собрала подборку фотографий из действительно красивой и самобытной страны.

