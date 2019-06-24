В Центральном парке начали убирать карусель с лошадками

В Центральном парке Новосибирска начали разбирать карусель с лошадками — в мэрии города рассказали, куда её перенесут.



«Эту карусель мы убираем на площадь Ленина — она [там] будет на День города работать», — пояснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, опубликовавшая фото с демонтажем карусели на своей странице в Facebook.



По словам Анны Терешковой, покататься на карусели с лошадками в праздник смогут в том числе и взрослые, а после Дня города аттракцион вернётся обратно в парк. В целом же власти Новосибирска сейчас обсуждают вопрос о том, стоит ли убрать из Центрального парка большую часть аттракционов и сделать акцент на зелёной зоне. Чтобы принять решение по этому поводу, в мэрии планируют провести опрос горожан.