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Город

В Центральном парке начали убирать карусель с лошадками

В мэрии Новосибирска объяснили, что с ней будет дальше

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В День города на этой карусели смогут прокатиться дети и взрослые, которые придут отмечать праздник на площадь Ленина

Фото: Анна Терешкова / Facebook.com

В Центральном парке Новосибирска начали разбирать карусель с лошадками — в мэрии города рассказали, куда её перенесут.

«Эту карусель мы убираем на площадь Ленина — она [там] будет на День города работать», — пояснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, опубликовавшая фото с демонтажем карусели на своей странице в Facebook.

По словам Анны Терешковой, покататься на карусели с лошадками в праздник смогут в том числе и взрослые, а после Дня города аттракцион вернётся обратно в парк. В целом же власти Новосибирска сейчас обсуждают вопрос о том, стоит ли убрать из Центрального парка большую часть аттракционов и сделать акцент на зелёной зоне. Чтобы принять решение по этому поводу, в мэрии планируют провести опрос горожан.

В этом году в Центральном парке начались масштабные преобразования: там разобрали 43-летнее колесо обозрения, убрали старую сцену и начали строить светомузыкальный фонтан

День города пройдёт в Новосибирске в ближайшее воскресенье, 30 июня. Ради праздника в городе перекроют несколько улиц, в во многих местах ещё и перестанут продавать алкоголь.

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Центральный паркДень города

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КОММЕНТАРИИ (8)

с богаткова
24 июн 2019 в 18:14

Мои подчиненные в чопе тоже выполняют функции разнорабочих часто и без доплаты

Точняк
24 июн 2019 в 18:18

На площадь Ленина???
Это что? Приезжает значит королишко пашка за гонораром и тут для него каруселька???

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24 июн 2019 в 18:16

Кипит работа слуг народа