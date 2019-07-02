Жители Академгородка согласились продать бывший рынок, чтобы построить рядом с ним сквер

Жители Советского района Новосибирска определились, на какие деньги будет построен сквер на углу улиц Российской и Демакова в микрорайоне «Щ».

Голосование проходило с 24 июня по 1 июля.

«Выполнение работ будет осуществляться за счёт средств после продажи бетонных площадок. Оставшиеся средства ориентировочно в размере 60 миллионов рублей пойдут на благоустройство микрорайона "Щ"», — сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска. За этот вариант проголосовали 60% участников.

Площадь сквера — 2,5 га. Бетонные площадки, которые хотят продать, расположены рядом с будущим сквером. По данным депутата горсовета от Советского района Натальи Пинус, площадки находятся на территории бывшего рынка Нижней зоны Академгородка.