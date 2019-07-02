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Город

Жители Академгородка согласились продать бывший рынок, чтобы построить рядом с ним сквер

Они проголосовали за продажу бетонных площадок

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Мэрия предложила сибирякам самим выбрать, каким должен быть сквер на улице Демакова

Фото: vk.com/a_lokot

Жители Советского района Новосибирска определились, на какие деньги будет построен сквер на углу улиц Российской и Демакова в микрорайоне «Щ».

Голосование проходило с 24 июня по 1 июля.

«Выполнение работ будет осуществляться за счёт средств после продажи бетонных площадок. Оставшиеся средства ориентировочно в размере 60 миллионов рублей пойдут на благоустройство микрорайона "Щ"», — сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска. За этот вариант проголосовали 60% участников.

Площадь сквера — 2,5 га. Бетонные площадки, которые хотят продать, расположены рядом с будущим сквером. По данным депутата горсовета от Советского района Натальи Пинус, площадки находятся на территории бывшего рынка Нижней зоны Академгородка. 

«Земельный участок расположен в зоне озеленения (Р–2), разрешенное использование участка — парки. Сроки реализации — 2019-2020 годы. Стоимость работ ориентировочно 70-80 млн рублей», — передают в пресс-центре мэрии.

Землю под сквер город получил в начале 2018 года — Росимущество передало его местным властям, отказавшись от идеи продать под строительство. В 2017 году новосибирцы выходили на митинг, чтобы отстоять сквер и воспрепятствовать его застройке.

Так раньше выглядел один из вариантов благоустройства сквера

Как уточнили в мэрии, в марте 2018 года в администрации Советского района прошло открытое обсуждение дизайн-проекта будущего сквера возле памятника Демакову, после которого проект сквера вошел в число десяти приоритетных проектов для Новосибирска.

Пока лидирует первый вариант — за него проголосовало 86 человек. Опрос проводят на портале «Электронная демократия». Оставить свой голос можно до 28 июня.

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КОММЕНТАРИИ (36)

Акроним
2 июл 2019 в 14:49

Ага, прямо таки мы и проголосовали. Голосовать могли только подтверждённые полльзователи госуслуг. И регистрация на портале длилась более суток.
Слишком уж всё подозрительно.

Витёк подай патрон
2 июл 2019 в 14:42

Прям сказка какая то. Жители! И сами решили!!??

каспер
2 июл 2019 в 14:44

я тоже не верю