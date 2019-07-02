Жители Академгородка согласились продать бывший рынок, чтобы построить рядом с ним сквер

Мэрия предложила сибирякам самим выбрать, каким должен быть сквер на улице Демакова
Фото: vk.com/a_lokot
Жители Советского района Новосибирска определились, на какие деньги будет построен сквер на углу улиц Российской и Демакова в микрорайоне «Щ».
Голосование проходило с 24 июня по 1 июля.
«Выполнение работ будет осуществляться за счёт средств после продажи бетонных площадок. Оставшиеся средства ориентировочно в размере 60 миллионов рублей пойдут на благоустройство микрорайона "Щ"», — сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска. За этот вариант проголосовали 60% участников.
Площадь сквера — 2,5 га. Бетонные площадки, которые хотят продать, расположены рядом с будущим сквером. По данным депутата горсовета от Советского района Натальи Пинус, площадки находятся на территории бывшего рынка Нижней зоны Академгородка.
«Земельный участок расположен в зоне озеленения (Р–2), разрешенное использование участка — парки. Сроки реализации — 2019-2020 годы. Стоимость работ ориентировочно 70-80 млн рублей», — передают в пресс-центре мэрии.
Землю под сквер город получил в начале 2018 года — Росимущество передало его местным властям, отказавшись от идеи продать под строительство. В 2017 году новосибирцы выходили на митинг, чтобы отстоять сквер и воспрепятствовать его застройке.
Как уточнили в мэрии, в марте 2018 года в администрации Советского района прошло открытое обсуждение дизайн-проекта будущего сквера возле памятника Демакову, после которого проект сквера вошел в число десяти приоритетных проектов для Новосибирска.
Пока лидирует первый вариант — за него проголосовало 86 человек. Опрос проводят на портале «Электронная демократия». Оставить свой голос можно до 28 июня.