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Страна и мир
Запрет полетов в Грузию

Не по вкусу Роспотребнадзору: за грузинским вином усилят контроль

В прошлом году санврачи не пустили на территорию России 203 тысячи литров грузинского алкоголя

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Контроль за качеством алкоголя из Грузии усилен

Фото: Стас Соколов / НГС

Федеральный Роспотребнадзор выступил с заявлением о том, что качество грузинского вина ухудшается из года в год. Сообщение на сайте ведомства появилось сегодня — через три дня после того, как Владимир Путин запретил российским самолетам летать в Грузию.

В заявлении сказано, что с 2014 по 2018 годы количество сомнительного по качеству алкоголя увеличилось в 2,9 раза. Только за 2018 год санврачи не пустили в Россию 203 тысяч литров продукции, не соответствующей требованиям.

— Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня Владимир Путин подписал указ, по которому с 8 июля самолеты российских авиакомпаний временно не будут летать на территорию Грузии. Официальная причина — беспорядки, которые происходят в стране. На прошлой неделе толпа оппозиции попыталась штурмом взять здание правительства. Грузинским авиакомпаниям тоже запретили летать — в том числе из-за долгов «за аэронавигационную деятельность». Туристическим компаниям рекомендуют отказаться от продажи туров, а туристам, которые уже в Грузии, — вернуться домой.

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ГрузияРоспотребнадзорвино

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КОММЕНТАРИИ (135)

4645yr
24 июн 2019 в 16:50

а роспотребнадзор нос по ветру держит,молодец.... У нас качество товаров прямо пропорционально политической обстановке,да же?

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24 июн 2019 в 16:55

Проживём мы без грузинского вина. У нас крымские вина есть и краснодарские. И вообще пить надо меньше.

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24 июн 2019 в 16:50

Прям случайность