Не по вкусу Роспотребнадзору: за грузинским вином усилят контроль

Федеральный Роспотребнадзор выступил с заявлением о том, что качество грузинского вина ухудшается из года в год. Сообщение на сайте ведомства появилось сегодня — через три дня после того, как Владимир Путин запретил российским самолетам летать в Грузию.



В заявлении сказано, что с 2014 по 2018 годы количество сомнительного по качеству алкоголя увеличилось в 2,9 раза. Только за 2018 год санврачи не пустили в Россию 203 тысяч литров продукции, не соответствующей требованиям.

— Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.