Не по вкусу Роспотребнадзору: за грузинским вином усилят контроль

Контроль за качеством алкоголя из Грузии усилен
Фото: Стас Соколов / НГС
Федеральный Роспотребнадзор выступил с заявлением о том, что качество грузинского вина ухудшается из года в год. Сообщение на сайте ведомства появилось сегодня — через три дня после того, как Владимир Путин запретил российским самолетам летать в Грузию.
В заявлении сказано, что с 2014 по 2018 годы количество сомнительного по качеству алкоголя увеличилось в 2,9 раза. Только за 2018 год санврачи не пустили в Россию 203 тысяч литров продукции, не соответствующей требованиям.
— Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Напомним, 21 июня Владимир Путин подписал указ, по которому с 8 июля самолеты российских авиакомпаний временно не будут летать на территорию Грузии. Официальная причина — беспорядки, которые происходят в стране. На прошлой неделе толпа оппозиции попыталась штурмом взять здание правительства. Грузинским авиакомпаниям тоже запретили летать — в том числе из-за долгов «за аэронавигационную деятельность». Туристическим компаниям рекомендуют отказаться от продажи туров, а туристам, которые уже в Грузии, — вернуться домой.