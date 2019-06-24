С грилем и пятью телевизорами: 5 самых дорогих яхт Новосибирска

В целом по России средняя стоимость катеров и яхт выросла за год на 7,4%
Фото: Александр Ощепков / НГС
Спрос на покупку катеров и яхт вырос в Новосибирске на 54,8%, а предложение увеличилось на 21,7%.
Такие данные привели аналитики Avito. Корреспондент НГС изучила объявления и выбрала пять самых дорогих яхт, которые продаются в городе.
В пресс-службе Avito сообщили, что средняя цена на катера и яхты в Новосибирске — 1 миллион 93 тысячи рублей. Спрос на эту категорию товаров вырос с приходом лета. На май пришелся почти каждый четвёртый запрос контактов продавцов за весь 2019 год.
Среди просмотренных новосибирских объявлений на Drom и Avito самой дорогой оказалась моторная яхта Galeon 420 FLY в версии с тремя каютами, произведённая в 2016 году. Такое судно стоит 35,5 миллиона рублей. В нём сделан дизайн интерьеров с римскими шторами и деревянными жалюзи.
Также в Galeon 420 FLY есть водонагреватель, два холодильника, в том числе с морозилкой, две плиты, одна из которых с грилем и функцией микроволновой печи, полная система утилизации отходов с электрическими помпами. У яхты сделано светодиодное освещение.
Второе место делят две яхты по 20 миллионов рублей каждая. Одна из них — Fairline Targa 52 — выпущена в 2003 году. В ней три каюты и шесть коек, пять спутниковых телевизоров, несколько холодильников и диванов.
Вторая яхта этой ценовой категории — Meridian 368 2006 года. Она вмещает 12 пассажиров, число спальных мест — шесть. Максимальная скорость — 36 узлов. Яхта позволяет сделать запас воды на 400 литров и запас топлива на 1200 литров.
Яхту Beneteau Antares можно купить за 14,2 миллиона рублей. Как уверяет владелец, её состояние близко к идеальному. Она была доработана — новые винты, светодиодная подсветка, музыкальная система, станция водоснабжения и так далее.
И за 12,5 миллиона рублей можно купить металлическую речную яхту 2009 года, которая была изготовлена по индивидуальному проекту. Максимальная скорость судна — 30 км/ч, круизная — 22. Как сообщает владелец, на ней есть просторный флайбридж с диванами для пикника и диваны для того, чтобы загорать, на носовой палубе.
В 2016 году НГС узнал, насколько модно владеть яхтой среди обеспеченных новосибирцев и во сколько им обходится обслуживание судна.