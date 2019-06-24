С грилем и пятью телевизорами: 5 самых дорогих яхт Новосибирска

Спрос на покупку катеров и яхт вырос в Новосибирске на 54,8%, а предложение увеличилось на 21,7%.

Такие данные привели аналитики Avito. Корреспондент НГС изучила объявления и выбрала пять самых дорогих яхт, которые продаются в городе.

В пресс-службе Avito сообщили, что средняя цена на катера и яхты в Новосибирске — 1 миллион 93 тысячи рублей. Спрос на эту категорию товаров вырос с приходом лета. На май пришелся почти каждый четвёртый запрос контактов продавцов за весь 2019 год.

Среди просмотренных новосибирских объявлений на Drom и Avito самой дорогой оказалась моторная яхта Galeon 420 FLY в версии с тремя каютами, произведённая в 2016 году. Такое судно стоит 35,5 миллиона рублей. В нём сделан дизайн интерьеров с римскими шторами и деревянными жалюзи.