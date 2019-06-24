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Дороги и транспорт
Обзор

С грилем и пятью телевизорами: 5 самых дорогих яхт Новосибирска

В Новосибирске резко вырос спрос на яхты: НГС выбрал самые роскошные суда для Обского моря

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В целом по России средняя стоимость катеров и яхт выросла за год на 7,4% 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Спрос на покупку катеров и яхт вырос в Новосибирске на 54,8%, а предложение увеличилось на 21,7%. 

Такие данные привели аналитики Avito. Корреспондент НГС изучила объявления и выбрала пять самых дорогих яхт, которые продаются в городе.

В пресс-службе Avito сообщили, что средняя цена на катера и яхты в Новосибирске — 1 миллион 93 тысячи рублей. Спрос на эту категорию товаров вырос с приходом лета. На май пришелся почти каждый четвёртый запрос контактов продавцов за весь 2019 год.

Среди просмотренных новосибирских объявлений на Drom и Avito самой дорогой оказалась моторная яхта Galeon 420 FLY в версии с тремя каютами, произведённая в 2016 году. Такое судно стоит 35,5 миллиона рублей. В нём сделан дизайн интерьеров с римскими шторами и деревянными жалюзи. 

Длина судна — 13,25 метра, ширина — 4,16 метра

Также в Galeon 420 FLY есть водонагреватель, два холодильника, в том числе с морозилкой, две плиты, одна из которых с грилем и функцией микроволновой печи, полная система утилизации отходов с электрическими помпами. У яхты сделано светодиодное освещение.

На яхте есть система очистки передних окон, гидравлический трап

Второе место делят две яхты по 20 миллионов рублей каждая. Одна из них — Fairline Targa 52 — выпущена в 2003 году. В ней три каюты и шесть коек, пять спутниковых телевизоров, несколько холодильников и диванов.

В носовой каюте установлен кондиционер

Вторая яхта этой ценовой категории — Meridian 368 2006 года. Она вмещает 12 пассажиров, число спальных мест — шесть. Максимальная скорость — 36 узлов. Яхта позволяет сделать запас воды на 400 литров и запас топлива на 1200 литров.

Вес этой яхты — 10,1 тонны

Яхту Beneteau Antares можно купить за 14,2 миллиона рублей. Как уверяет владелец, её состояние близко к идеальному. Она была доработана — новые винты, светодиодная подсветка, музыкальная система, станция водоснабжения и так далее.

Установлена GPS-система слежения за яхтой с выводом изображения с камер через интернет

И за 12,5 миллиона рублей можно купить металлическую речную яхту 2009 года, которая была изготовлена по индивидуальному проекту. Максимальная скорость судна — 30 км/ч, круизная — 22. Как сообщает владелец, на ней есть просторный флайбридж с диванами для пикника и диваны для того, чтобы загорать, на носовой палубе.

Владелец отмечает, что у яхты небольшой пробег: четыре года она стоит законсервированной 

В 2016 году НГС узнал, насколько модно владеть яхтой среди обеспеченных новосибирцев и во сколько им обходится обслуживание судна. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (21)

24 июн 2019 в 17:01

Всё враньё. Спрос на 50% ХА-ХА. Может на курицу или мясо.. Но не на катера и тем более яхты за баснословные деньги. Зашёл на авито, одни ржавые вёдра и Билайнеры с на 5 раз ремонтированными движками. Покупают не много дешёвые моторки. А дорогие продать не могут. На базе дельфин мест стояночных свободных прибавилось на 30% по сравнению с прошлым годом. НГС прям как Вести Росси)) "Всё у нас здорово)"

24 июн 2019 в 16:49

И на кой в нашем "море" и климате с тремя-четырьмя месяцами судоходства такое чудо за 30+ миллионов рублей?

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24 июн 2019 в 17:21

Эх, была бы у меня яхта, я уплыл бы в Австралию, потому что там водятся коалы. Это такие мидвежата, которые питаются эвкалиптами и живут на деревьях! ;)
А ещё в Австралии водятся кенгуру. Кенгуру это такие большие зайцы с сумками на животе. В этих сумках кенгуру переносят своих детёнышей! Я вообще много чего могу рассказать про животный мир Африки и других стран ;)