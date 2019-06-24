24 июня понедельник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 6/10
usd 63.13
eur 71.35
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 6/10
usd 63.13
eur 71.35
Страна и мир

Путин поручил привести войска ЦВО в полную боевую готовность

Армию проверяют, готова ли она обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе

Поделиться

7 665
72 Обсудить

Все новости

Все новости

Военные тренировки пройдут с 25 по 28 июня, будут задействованы 35 полигонов

Фото: Роман Данилкин / 63.RU

В Центральном военном округе, куда входят воинские подразделения Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Самары и других городов, началась внезапная проверка сил: по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина войска переведены в режим полной боевой готовности. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего совещания. Он отметил, что учения начались в 6:00 по Москве и связаны как с угрозой на отдельных границах страны, так и с подготовкой к главным военным сборам этого года.

— Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», — приводит слова министра «РИА Новости».

Учения пройдут до 28 июня, запланировано более 50 военных тренировок на 35 полигонах. Кроме подразделений ЦВО, в мероприятиях задействованы часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

ТЕКСТ

ТЕГИ

ЦВОвоенные ученияВладимир Путин

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (72)

Демократ
24 июн 2019 в 15:54

Сейчас вой обескрымленных переполнит НГС. Их кураторам очень не нравится сильная армия РФ, поэтому они заряжают ботам старые методички про пенсии, налоги, Сирию и Венесуэлу!

24 июн 2019 в 15:43

Сплошная военщина.
Наши адепты уже бы давно отдались самым восхитительным солдатам из Америки.
Только они несут гуманистические идеалы всему человечеству.
Ну.., или что там остается после их жизнедеятельности.

Фото пользователя
24 июн 2019 в 15:48

Учения - это важно и нужно. Армия должна быть идеально готова, мало ли что.