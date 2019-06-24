Путин поручил привести войска ЦВО в полную боевую готовность

В Центральном военном округе, куда входят воинские подразделения Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Самары и других городов, началась внезапная проверка сил: по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина войска переведены в режим полной боевой готовности. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего совещания. Он отметил, что учения начались в 6:00 по Москве и связаны как с угрозой на отдельных границах страны, так и с подготовкой к главным военным сборам этого года.

— Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», — приводит слова министра «РИА Новости».



Учения пройдут до 28 июня, запланировано более 50 военных тренировок на 35 полигонах. Кроме подразделений ЦВО, в мероприятиях задействованы часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

