Трёх подростков отдают под суд за издевательства над сверстниками в Барабинске

Под суд отдают троих подростков
Фото: предоставлено Константином Терещенко
В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела об избиении подростков в Барабинске.
Под суд пойдут трое обвиняемых — 16-летний и двое 17-летних.
Об этом сегодня сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
«По данным следствия, весной 2019 года группа несовершеннолетних подростков на территории города Барабинска Новосибирской области под надуманным предлогом провоцировала конфликтные ситуации с несовершеннолетними, после чего избивали их. Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона с последующим размещением видеозаписи избиений в Сети Интернет для просмотра неограниченным количеством пользователей», — рассказал Дмитрий Чечулин.
По его информации, во время избиений пострадали четверо несовершеннолетних. Теперь обвиняемые в зависимости от их ролей пойдут под суд за побои (ст. 116 УК РФ), пособничество в побоях (ч. 5 ст. 33 ст. 116 УК РФ) и за «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Дело поступит в суд после того, как подростки получат копии обвинительного заключения.
Ранее жители Барабинска начали пересылать друг другу в социальных сетях видео с жестоким избиением подростка. После этого депутат местного горсовета Константин Терещенко написал заявление в полицию и Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства видеосъёмки.