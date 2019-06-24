Трёх подростков отдают под суд за издевательства над сверстниками в Барабинске

«По данным следствия, весной 2019 года группа несовершеннолетних подростков на территории города Барабинска Новосибирской области под надуманным предлогом провоцировала конфликтные ситуации с несовершеннолетними, после чего избивали их . Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона с последующим размещением видеозаписи избиений в Сети Интернет для просмотра неограниченным количеством пользователей», — рассказал Дмитрий Чечулин.

Об этом сегодня сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По его информации, во время избиений пострадали четверо несовершеннолетних. Теперь обвиняемые в зависимости от их ролей пойдут под суд за побои (ст. 116 УК РФ), пособничество в побоях (ч. 5 ст. 33 ст. 116 УК РФ) и за «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Дело поступит в суд после того, как подростки получат копии обвинительного заключения.



Ранее жители Барабинска начали пересылать друг другу в социальных сетях видео с жестоким избиением подростка. После этого депутат местного горсовета Константин Терещенко написал заявление в полицию и Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства видеосъёмки.