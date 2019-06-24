В подземном переходе у «Ленты» появились медведь, зайцы и ели в снегу

В подземном переходе Ленинского района неподалеку от «Ленты» возле «Кирзавода» студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств нарисовали граффити с медведем, зайцами и заснеженными елями.

Как уточнили в пресс-службе НГУАДИ, об этом руководство вуза договорилось с «Управлением заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», подведомственным мэрии Новосибирска.

«К работам девушки-студентки уже приступили — в последние дни стены перехода грунтуются, готовятся к нанесению рисунков. Уже разработан и согласован с мэрией Новосибирска дизайн-проект росписи стен. УЗПТС в свою очередь обеспечивает приобретение всех необходимых материалов и оборудования, а также заканчивает общестроительные ремонтные работы и замену освещения, установку видеонаблюдения», — рассказали в пресс-службе вуза.