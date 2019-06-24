24 июня понедельник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 63.13
eur 71.35
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 63.13
eur 71.35
Культура
День города-2019

В подземном переходе у «Ленты» появились медведь, зайцы и ели в снегу

Граффити нарисовали девушки-студентки НГУАДИ

Поделиться

3 156
10 Обсудить

Все новости

Все новости

Студенты нарисовали в переходе медведя, зайцев и заснеженные ели

Фото: Александр Ощепков

В подземном переходе Ленинского района неподалеку от «Ленты» возле «Кирзавода» студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств нарисовали граффити с медведем, зайцами и заснеженными елями.

Как уточнили в пресс-службе НГУАДИ, об этом руководство вуза договорилось с «Управлением заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», подведомственным мэрии Новосибирска. 

«К работам девушки-студентки уже приступили — в последние дни стены перехода грунтуются, готовятся к нанесению рисунков. Уже разработан и согласован с мэрией Новосибирска дизайн-проект росписи стен. УЗПТС в свою очередь обеспечивает приобретение всех необходимых материалов и оборудования, а также заканчивает общестроительные ремонтные работы и замену освещения, установку видеонаблюдения», — рассказали в пресс-службе вуза.

Сейчас в переходе уже нанесена часть рисунка — оставшуюся часть дорисуют до 30 июня

Основную часть работ в вузе пообещали закончить к 30 июня.

Сегодня ночью художники из команды команды «Такнадо!» нарисовали на трамвае № 13 героев театра кукол: на работу они потратили целый день. Эта работа посвящена юбилею — 85-летию — Новосибирского областного театра кукол.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

граффитиПодземный переходДень города - 2019

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (10)

Фото пользователя
24 июн 2019 в 16:22

Хорошо барышни нарисовали, впрочем для стен своего ЧОПа приглашал дизайнера из Франции.

гинеколог
24 июн 2019 в 16:23

Да не бывает девушек студенток, как доктор говорю

Точняк
24 июн 2019 в 16:23

Заняться им нечем, лучше бы на работу устроились