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Лето

Наконец-то лето: жара задержится в Новосибирске до конца июня

Уже к четвергу в городе будет +30 градусов

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Тепло ожидается до конца месяца, который заканчивается на этих выходных

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские синоптики рассказали прогноз погоды на ближайшие дни: скоро в городе потеплеет, и жара задержится до конца месяца.

«У нас в последние дни происходили довольно резкие изменения параметров погоды. Теплая погода с температурами 23–29, 30 градусов сменилась в воскресенье на прохладную с дождями, грозами, кое-где — градом. Температура упала днём 23-го до 15–19 градусов, сегодня утром до 3 градусов тепла. 3 градуса тепла было в Кыштовке», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Вчера температура была ниже климатической нормы на 2–5 градусов, уточнил Ягудин. А сейчас синоптики ждут перестройки атмосферных процессов на летний тип — в нижних слоях атмосферы будет расти атмосферное давление, а с юго-запада восстановятся потоки. В область придут тёплые воздушные массы из районов Казахстана. Осадков практически не будет, а температура будет повышаться.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, завтра, во вторник, 25 июня, в Новосибирске ожидается до +22...+24 градусов. В среду, 26 июня, будет уже до +25...+27 градусов. К четвергу, 27 июня, воздух днём прогреется до +28...+30 градусов. 

Есть основания думать, что, возможно, жаркая погода сохранится до конца месяца

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра

Сейчас в Новосибирске официально открыты только два пляжа — «Наутилус» и «Звезда». На прошедших выходных НГС публиковал фотографии с «Наутилуса».

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КОММЕНТАРИИ (35)

24 июн 2019 в 16:03

Прохладные деньки всяко лучше для рабочего режима

Наледра
24 июн 2019 в 15:58

Какое счастье! Жаль, что в воскресенье-последний день июня. Хочу ЖАРКИЙ июль.

Фото пользователя
24 июн 2019 в 15:56

Отлично, наконец-то лето наступит.