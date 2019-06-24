Наконец-то лето: жара задержится в Новосибирске до конца июня

«У нас в последние дни происходили довольно резкие изменения параметров погоды. Теплая погода с температурами 23–29, 30 градусов сменилась в воскресенье на прохладную с дождями, грозами, кое-где — градом. Температура упала днём 23-го до 15–19 градусов, сегодня утром до 3 градусов тепла. 3 градуса тепла было в Кыштовке», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики рассказали прогноз погоды на ближайшие дни: скоро в городе потеплеет, и жара задержится до конца месяца.

Вчера температура была ниже климатической нормы на 2–5 градусов, уточнил Ягудин. А сейчас синоптики ждут перестройки атмосферных процессов на летний тип — в нижних слоях атмосферы будет расти атмосферное давление, а с юго-запада восстановятся потоки. В область придут тёплые воздушные массы из районов Казахстана. Осадков практически не будет, а температура будет повышаться.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, завтра, во вторник, 25 июня, в Новосибирске ожидается до +22...+24 градусов. В среду, 26 июня, будет уже до +25...+27 градусов. К четвергу, 27 июня, воздух днём прогреется до +28...+30 градусов.