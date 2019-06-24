Спасённым из гудрона щенкам ищут хозяев

— Среди них есть тёмная девочка — она вожак в стае, защищает сестёр. Они спят за ней, прячутся за ней. Она может спать на них сверху, и она самая бойкая. Ей было бы идеально пойти в частный дом на охрану. Две остальных девочки абсолютно контактные, они легко поддаются на вкусняшки, их будет легко дрессировать, — рассказала корреспонденту НГС один из кураторов собак Анастасия Хохлова.

Щенкам поставят прививки, а также оставят депозит в ветеринарной клинике на обязательную стерилизацию. Сейчас им колют витамины и лечат от инфекции. Через неделю щенков можно будет забрать домой, поэтому им уже ищут новых хозяев.

— Нам важно будет пообщаться с людьми. Спросить, зачем собака, где планируют содержать, есть ли другие питомцы. Готовы ли они к тому, что мы иногда будем ненавязчиво интересоваться. <…> История с собакой Шанти — хотелось бы такого избежать, поэтому будем общаться с людьми, — добавила Анастасия Хохлова.

Спасатели МАСС вытащили 16 июня из разлитого гудрона трёх щенков на улице Моторная в Ленинском районе. Ветеринары сутки отмывали их керосином и другими чистящими средствами.

Новосибирские ветеринары часто помогают животным в тяжелом состоянии. Коту по кличке Рыжий они поставили четыре протеза вместо отмороженных лап. Также врачи спасли кошку, от которой из-за сломанной лапы отказались хозяева.