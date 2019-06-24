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Милота

Спасённым из гудрона щенкам ищут хозяев

Все собаки оказались девочками и через неделю будут готовы к выписке из ветеринарной клиники

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Собакам четыре месяца. Когда они подрастут, будут не выше колена

Фото: Анастасия Хохлова

Трём щенкам, которых неделю назад спасатели достали из гудрона, а врачи отмыли от опасного вещества, ищут новых хозяев. 

— Среди них есть тёмная девочка — она вожак в стае, защищает сестёр. Они спят за ней, прячутся за ней. Она может спать на них сверху, и она самая бойкая. Ей было бы идеально пойти в частный дом на охрану. Две остальных девочки абсолютно контактные, они легко поддаются на вкусняшки, их будет легко дрессировать, — рассказала корреспонденту НГС один из кураторов собак Анастасия Хохлова.

Щенкам поставят прививки, а также оставят депозит в ветеринарной клинике на обязательную стерилизацию. Сейчас им колют витамины и лечат от инфекции. Через неделю щенков можно будет забрать домой, поэтому им уже ищут новых хозяев.

— Нам важно будет пообщаться с людьми. Спросить, зачем собака, где планируют содержать, есть ли другие питомцы. Готовы ли они к тому, что мы иногда будем ненавязчиво интересоваться. <…> История с собакой Шанти — хотелось бы такого избежать, поэтому будем общаться с людьми, — добавила Анастасия Хохлова.

Спасатели МАСС вытащили 16 июня из разлитого гудрона трёх щенков на улице Моторная в Ленинском районе. Ветеринары сутки отмывали их керосином и другими чистящими средствами

Новосибирские ветеринары часто помогают животным в тяжелом состоянии. Коту по кличке Рыжий они поставили четыре протеза вместо отмороженных лап. Также врачи спасли кошку, от которой из-за сломанной лапы отказались хозяева.

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КОММЕНТАРИИ (15)

#безсоли
24 июн 2019 в 16:12

Многим самим жрать нечего, а на что эти обузу шерстяную кормить?

Фото пользователя
24 июн 2019 в 16:07

Мне в ЧОП нужны сторожевые собаки. Как можно их забрать?

24 июн 2019 в 16:38

Гудрон вэри вэлл. Собаки баскервили.