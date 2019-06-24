Улицу Обскую закрыли на два месяца из-за ремонта теплотрассы

Улицу Обскую в Октябрьском районе Новосибирска закрыли для проезда машин. Теперь на улицу, параллельную Большевистской, нет въезда со стороны Речного вокзала.

Здесь сейчас ремонтируют теплотрассу.

— Сроки ремонтных работ по улице Обской — с 20 июня по 15 августа. Капитальный ремонт теплосети — замена 354 метров трубы диаметром 500 мм, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

В энергокомпании уточнили, что дорогу откроют и раньше, если ремонтные работы завершатся.