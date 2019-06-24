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Дороги и транспорт

Улицу Обскую закрыли на два месяца из-за ремонта теплотрассы

Коммунальщики могут открыть её и раньше, если успеют всё сделать быстрее

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Проезд вдоль разрытой теплотрассы — только во двор, дальше движение по улице перекрыто в обе стороны

Фото: Александр Ощепков / НГС

Улицу Обскую в Октябрьском районе Новосибирска закрыли для проезда машин. Теперь на улицу, параллельную Большевистской, нет въезда со стороны Речного вокзала.

Здесь сейчас ремонтируют теплотрассу.

— Сроки ремонтных работ по улице Обской — с 20 июня по 15 августа. Капитальный ремонт теплосети — замена 354 метров трубы диаметром 500 мм, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

В энергокомпании уточнили, что дорогу откроют и раньше, если ремонтные работы завершатся.

Сегодня утром, 24 июня, в центре города закрыли въезд на улицу Ленина на участке от площади Ленина до Советской — это связано с Международным фестивалем цветов.

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КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
24 июн 2019 в 14:58

у нас на богаткова все ровно

Фото пользователя
24 июн 2019 в 14:57

Улицу Бориса Богаткова не закрывают никогда

дорога ложка к обеду
24 июн 2019 в 15:02

Обскую еще на прошлой неделе закрыли. Новость очень запаздала- то есть для местных совсем не новость.