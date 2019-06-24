Улицу Обскую закрыли на два месяца из-за ремонта теплотрассы

Проезд вдоль разрытой теплотрассы — только во двор, дальше движение по улице перекрыто в обе стороны
Фото: Александр Ощепков / НГС
Улицу Обскую в Октябрьском районе Новосибирска закрыли для проезда машин. Теперь на улицу, параллельную Большевистской, нет въезда со стороны Речного вокзала.
Здесь сейчас ремонтируют теплотрассу.
— Сроки ремонтных работ по улице Обской — с 20 июня по 15 августа. Капитальный ремонт теплосети — замена 354 метров трубы диаметром 500 мм, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
В энергокомпании уточнили, что дорогу откроют и раньше, если ремонтные работы завершатся.
Сегодня утром, 24 июня, в центре города закрыли въезд на улицу Ленина на участке от площади Ленина до Советской — это связано с Международным фестивалем цветов.