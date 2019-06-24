24 июня понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.13
eur 71.35
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.13
eur 71.35
Дороги и транспорт

Новый участок улицы Титова открыли с гранёным стаканом

Почти 700 метров дороги обошлись бюджету в 174 миллиона рублей

Поделиться

7 611
198 Обсудить

Все новости

Все новости

Мэр проинспектировал новую дорогу проверенным методом — с помощью гранёного стакана с водой

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 24 июня, открылось движение по новому участку дороги Титова в Ленинском районе Новосибирска — от Бийской до Заозёрной.

«Строительство дороги по улице Титова разбито на три этапа: от улицы Бийской до улицы Заозёрной, от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской, от улицы Порт-Артурской до улицы Дукача. Эта дорога пройдет практически через весь микрорайон, улучшив его транспортную инфраструктуру», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Чтобы протестировать новый участок, по дороге пустили автомобиль, на крышу которого поставили гранёный стакан с водой, — во время движения он не пролился. Такой же способ мэр Анатолий Локоть использовал и ранее: на открытии новой дороги на Василия Старощука и на Объединения.

Первый этап работ стартовал в 2018 году. За год подрядчик — ОАО «Новосибирскавтодор» — построил участок 4-полосной дороги протяженностью 675 метров с обустройством тротуара с правой стороны. Стоимость дороги составила 174,2 миллиона рублей. 

Ограничение на дороге — 40 км/ч

Пока новый участок дороги обрывается местом, где дорогу ещё не построили

Рядом с дорогой сделали разметку для пешеходов и велосипедистов

Впереди новую дорогу ждут ещё два этапа строительства

Следующим этапом станет строительство дороги на участке от Заозёрной до Порт-Артурской

В октябре 2018 года из-за ремонта дорог на Титова временно закрывали трамвайную остановку «Посёлок Южный» на чётной стороне.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

строительство дорогулица ТитоваАнатолий Локоть

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (198)

Фото пользователя
24 июн 2019 в 13:37

258 тыс за метр дороги. Счетной палаты и ФСБ на вас не хватает.

кость
24 июн 2019 в 13:38

Кто нибудь уже скажите уже Локтю, что качество дороги проверяют не самопридуманными показушными методами, а в лабораториях и приборами. Да и чего по новой дороге кататься, проедься по городу со своим стаканом

С той стороны
24 июн 2019 в 13:35

Отличный хозяйственник , всегда КПРФ говорил, в лице Локтя преобразится в корне ... мне вообще нравится, народная партия , открытая с народа люди !