Новый участок улицы Титова открыли с гранёным стаканом

Сегодня, 24 июня, открылось движение по новому участку дороги Титова в Ленинском районе Новосибирска — от Бийской до Заозёрной.

«Строительство дороги по улице Титова разбито на три этапа: от улицы Бийской до улицы Заозёрной, от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской, от улицы Порт-Артурской до улицы Дукача. Эта дорога пройдет практически через весь микрорайон, улучшив его транспортную инфраструктуру», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Чтобы протестировать новый участок, по дороге пустили автомобиль, на крышу которого поставили гранёный стакан с водой, — во время движения он не пролился. Такой же способ мэр Анатолий Локоть использовал и ранее: на открытии новой дороги на Василия Старощука и на Объединения.