Новый участок улицы Титова открыли с гранёным стаканом

Мэр проинспектировал новую дорогу проверенным методом — с помощью гранёного стакана с водой
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 24 июня, открылось движение по новому участку дороги Титова в Ленинском районе Новосибирска — от Бийской до Заозёрной.
«Строительство дороги по улице Титова разбито на три этапа: от улицы Бийской до улицы Заозёрной, от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской, от улицы Порт-Артурской до улицы Дукача. Эта дорога пройдет практически через весь микрорайон, улучшив его транспортную инфраструктуру», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Чтобы протестировать новый участок, по дороге пустили автомобиль, на крышу которого поставили гранёный стакан с водой, — во время движения он не пролился. Такой же способ мэр Анатолий Локоть использовал и ранее: на открытии новой дороги на Василия Старощука и на Объединения.
Первый этап работ стартовал в 2018 году. За год подрядчик — ОАО «Новосибирскавтодор» — построил участок 4-полосной дороги протяженностью 675 метров с обустройством тротуара с правой стороны. Стоимость дороги составила 174,2 миллиона рублей.
В октябре 2018 года из-за ремонта дорог на Титова временно закрывали трамвайную остановку «Посёлок Южный» на чётной стороне.