24 июня понедельник
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 63.13
eur 71.35
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 63.13
eur 71.35
Город
Подробности

«Сделали после волшебного пенделя»: депутат похвастался результатами своего обращения к Путину

Депутат горсовета Олег Шестаков пожаловался президенту на мусор за гаражами

Поделиться

6 014
51 Обсудить

Все новости

Все новости

Мусор убрали после видеообращения депутата перед прямой линией с президентом

Фото: Олег Шестаков

Депутат новосибирского городского совета Олег Шестаков показал результаты своего обращения на прямую линию с президентом — он просил Владимира Путина помочь разобраться с мусором, который месяцами лежал возле школы № 17 после сноса гаражей. 

«Это то, что сейчас сделали после волшебного пенделя — обращения к президенту, — рассказал он. — Теперь там идеальная площадка и забор. Возле школы всё шикарно, люди счастливы».

На следующий день после публикации видеообращения Шестакова на НГС прокуратура проверила свалку возле школы №17 в Заельцовском районе.

«Проверка вскрыла нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ООО "Норд" при эксплуатации переданного мэрией Новосибирска по договору аренды земельного участка (вблизи МБОУ СОШ № 17), — сообщили в ведомстве. — Руководителю общества внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении должностного лица возбуждено административное дело по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления)». 

Раньше горожане на свалку не жаловались, отметили в прокуратуре. 

Перед прямой линией, которая прошла 20 июня, свои обращения к Владимиру Путину записали родители учеников Сибирского кадетского корпуса, которые хотят нового статуса для учебного заведения, фермер с жалобой на нехватку земли в пригороде Новосибирска, и участница Великой Отечественной войны Мария Левина, которой долго не давали новое жильё

Олег Шестаков

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

свалкапрямая линия с Путиным

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (51)

блондинка
24 июн 2019 в 14:00

Если в стране уборка мусора за гаражами, латание ям на дороге, подведение водопровода к домам сельских жителей и т.д. делается исключительно посредством "Волшебного пендаля" первого лица страны - грош цена такой системе управления и профпригодности этого "первого лица"

Фото пользователя
24 июн 2019 в 13:57

Факт- вертикаль власти, построенная Путиным, не работает, если уже за уборкой мусора нужно писать президенту, через несколько голов.

24 июн 2019 в 14:03

И зачем нам такие депутаты которые сами не могут дать пендель кому надо?