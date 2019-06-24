«Сделали после волшебного пенделя»: депутат похвастался результатами своего обращения к Путину

Мусор убрали после видеообращения депутата перед прямой линией с президентом
Фото: Олег Шестаков
Депутат новосибирского городского совета Олег Шестаков показал результаты своего обращения на прямую линию с президентом — он просил Владимира Путина помочь разобраться с мусором, который месяцами лежал возле школы
«Это то, что сейчас сделали после волшебного пенделя — обращения к президенту, — рассказал он. — Теперь там идеальная площадка и забор. Возле школы всё шикарно, люди счастливы».
На следующий день после публикации видеообращения Шестакова на НГС прокуратура проверила свалку возле школы
«Проверка вскрыла нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ООО "Норд" при эксплуатации переданного мэрией Новосибирска по договору аренды земельного участка (вблизи МБОУ СОШ
Раньше горожане на свалку не жаловались, отметили в прокуратуре.
Перед прямой линией, которая прошла 20 июня, свои обращения к Владимиру Путину записали родители учеников Сибирского кадетского корпуса, которые хотят нового статуса для учебного заведения, фермер с жалобой на нехватку земли в пригороде Новосибирска, и участница Великой Отечественной войны Мария Левина, которой долго не давали новое жильё.
Олег Шестаков