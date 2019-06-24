«Сделали после волшебного пенделя»: депутат похвастался результатами своего обращения к Путину

Депутат новосибирского городского совета Олег Шестаков показал результаты своего обращения на прямую линию с президентом — он просил Владимира Путина помочь разобраться с мусором, который месяцами лежал возле школы № 17 после сноса гаражей.

«Это то, что сейчас сделали после волшебного пенделя — обращения к президенту, — рассказал он. — Теперь там идеальная площадка и забор. Возле школы всё шикарно, люди счастливы».