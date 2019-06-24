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Происшествия

ДТП с маршруткой и троллейбусом заблокировало движение по проспекту Маркса

Скорость движения транспорта от улицы Космической не превышает 3 километров в час

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Из-за столкновения маршрутки и троллейбуса образовалась пробка

Фото: читатель НГС

Сегодня днём 24 июня у остановки «Улица Ватутина» столкнулись маршрутка № 63 и троллейбус маршрута № 29 — из-за этого образовалась пробка до улицы Космической.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, прислав фотографию аварии. 

«На Карла Маркса пробка из-за аварии. Стоят от "Студенческой". Прямо сейчас», — написал он.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, в глухой пробке транспорт стоит на проспекте Карла Маркса от пересечения с улицей Ватутина и улицей Космической. Скорость движения на этом участке дороги не превышает 3 км/ч.

В глухой пробке транспорт стоит на проспекте Карла Маркса от пересечения с улицей Ватутина и улицей Космической

Вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась набок, на дороге образовалась пробка.

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КОММЕНТАРИИ (10)

24 июн 2019 в 12:14

На фото вижу что троллейбус скорее всего сам притерся к маршрутке.

24 июн 2019 в 12:10

Маршрутка куда лезла?

Петрович
24 июн 2019 в 12:36

Кто пишет что троллейбус сам притер смотрите глазами а не чем то еще - правый ряд стоят припаркованные корыта. На свалку их или на штрафстоянку