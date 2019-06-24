ДТП с маршруткой и троллейбусом заблокировало движение по проспекту Маркса

Из-за столкновения маршрутки и троллейбуса образовалась пробка
Фото: читатель НГС
Сегодня днём 24 июня у остановки «Улица Ватутина» столкнулись маршрутка
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, прислав фотографию аварии.
«На Карла Маркса пробка из-за аварии. Стоят от "Студенческой". Прямо сейчас», — написал он.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, в глухой пробке транспорт стоит на проспекте Карла Маркса от пересечения с улицей Ватутина и улицей Космической. Скорость движения на этом участке дороги не превышает 3 км/ч.
Вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась набок, на дороге образовалась пробка.