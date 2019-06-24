Новосибирскую больницу заставили через суд купить дорогое оборудование

Коллектив больницы уже не раз обращался к областному минздраву с просьбой дать денег на оборудование
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Прокуратура Октябрьского района Новосибирска добилась в суде, чтобы региональный минздрав закупил недостающее оборудование для городской клинической больницы скорой помощи
Нехватку важного оборудования работники прокуратуры обнаружили во время проверки.
«В ходе проведения проверки было выявлено, что отделения указанной больницы оснащены медицинским оборудованием не в полном объёме, что <…> отсутствует около 148 позиций видов оборудования на примерно 240 миллионов рублей», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Светлана Юрченкова.
По информации прокуратуры, среди прочего оборудования больнице нужно было докупить дефибрилляторы, электрокардиостимуляторы, наркозный аппарат, аппарат для искусственной вентиляции лёгких, монитор пациента, концентратор кислорода, небулайзер, операционный стол, набор для интубации трахеи, ультразвуковую мойку, электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией, набор силовых инструментов для операции, экспираторный дыхательный тренажёр.
В ноябре 2018 года прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с иском к больнице и министерству здравоохранения Новосибирской области.
«Требования к министерству здравоохранения заключались в том, чтобы обязать осуществить финансирование затрат на приобретение медицинского оборудования в отделения БСМП
Она добавила, что региональный минздрав в суде возражал против удовлетворения исковых требований. Ответчик указывал, что прокуратура провела проверку неправильно — без привлечения специалистов Росздравнадзора, хотя, по словам Светланы Юрченковой, этого и не требовалось. Больница в целом не выступала против исковых требований — её сотрудники уже не раз просили у министерства денег на закупку нужного оборудования.
«БСМП
По её словам, пока суд рассматривал иск, больница докупила небольшую часть недостающего оборудования, например, шприцевой насос, набор инструментов для гибкой уретерореноскопии, инструментальный стол, аспираторы, светильник, тележку-каталку.
Сегодня Октябрьский районный суд вынес решение по этому делу: он частично удовлетворил требования прокуратуры и обязал ответчиков купить недостающее оборудование, за исключением того, которое уже было приобретено в процессе рассмотрения иска.
Решение суда в законную силу ещё не вступило. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу минздрава Новосибирской области с просьбой уточнить, будут ли ответчики обжаловать это решение, а если нет, то в какие сроки в больницу поступит недостающее оборудование.
Также сегодня на НГС вышел репортаж из единственной в Новосибирске больницы для детей со страшными нервными болезнями. Её начали строить в 1930-х годах и почти не ремонтировали.