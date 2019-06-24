Новосибирскую больницу заставили через суд купить дорогое оборудование

«В ходе проведения проверки было выявлено, что отделения указанной больницы оснащены медицинским оборудованием не в полном объёме, что <…> отсутствует около 148 позиций видов оборудования на примерно 240 миллионов рублей», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Светлана Юрченкова.

По информации прокуратуры, среди прочего оборудования больнице нужно было докупить дефибрилляторы, электрокардиостимуляторы, наркозный аппарат, аппарат для искусственной вентиляции лёгких, монитор пациента, концентратор кислорода, небулайзер, операционный стол, набор для интубации трахеи, ультразвуковую мойку, электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией, набор силовых инструментов для операции, экспираторный дыхательный тренажёр.



В ноябре 2018 года прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с иском к больнице и министерству здравоохранения Новосибирской области.



«Требования к министерству здравоохранения заключались в том, чтобы обязать осуществить финансирование затрат на приобретение медицинского оборудования в отделения БСМП № 2 . А требования к БСМП № 2 заключались в том, чтобы обязать их приобрести указанное оборудование», — уточнила Светлана Юрченкова.



Она добавила, что региональный минздрав в суде возражал против удовлетворения исковых требований. Ответчик указывал, что прокуратура провела проверку неправильно — без привлечения специалистов Росздравнадзора, хотя, по словам Светланы Юрченковой, этого и не требовалось. Больница в целом не выступала против исковых требований — её сотрудники уже не раз просили у министерства денег на закупку нужного оборудования.

