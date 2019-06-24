Школьный стадион начал проваливаться под землю в Железнодорожном районе

Сейчас на стадионе появились глубокие дыры — в них установят столбы для ограждений
Фото: читательница НГС Наталья
Рядом со школьным стадионом в Железнодорожном районе Новосибирска появились глубокие дыры — там поставят новый забор, который огородит часть площадки из-за провала грунта.
Об этом в редакцию НГС сообщила местная жительница Наталья, прислав фотографии ям, которые рабочие выкопали недалеко от школы
«Школьный стадион Железнодорожного района (школа
Как уточнила корреспонденту НГС директор школы
«Мы переносим его по границам кадастрового плана, потому что весной начали заваливаться овощехранилища, начал заваливаться грунт туда — его промыло», — объяснила директор.
Стадион останется, просто он несколько станет меньше.
Елена Шаталова, директор школы № 137
По словам Елены Шаталовой, раньше школа пользовалась частью земли, которая принадлежала овощехранилищу, но сейчас границы стадиона выровняют согласно кадастровому плану.
«Рисковать здоровьем детей я не могу, потому что овощехранилищу верх не нужен был, и мы им пользовались. Сейчас оно пришло в такое состояние, что они его глиной засыпают», — рассказала она.
В ноябре 2018 года стало известно, что мэрия дважды отдала под застройку школьный стадион рядом с образовательным центром «Горностай» — инвестор планировал построить на нём ледовый каток.