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Спорт

Школьный стадион начал проваливаться под землю в Железнодорожном районе

Весной тут промыло грунт — теперь спортплощадка для школьников станет меньше

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Сейчас на стадионе появились глубокие дыры — в них установят столбы для ограждений 

Фото: читательница НГС Наталья 

Рядом со школьным стадионом в Железнодорожном районе Новосибирска появились глубокие дыры — там поставят новый забор, который огородит часть площадки из-за провала грунта. 

Об этом в редакцию НГС сообщила местная жительница Наталья, прислав фотографии ям, которые рабочие выкопали недалеко от школы № 137 для установки забора. 

«Школьный стадион Железнодорожного района (школа № 137 и лицей № 9) перегораживают забором. Забор отсекает часть футбольного поля и беговой дорожки. Это один из последних школьных стадионов района, где пока есть возможность заниматься спортом и школьникам, и жителям окрестных домов», — написала она.

Как уточнила корреспонденту НГС директор школы № 137, которой принадлежит стадион, Елена Шаталова, забор установят из-за провалившегося весной грунта. 

«Мы переносим его по границам кадастрового плана, потому что весной начали заваливаться овощехранилища, начал заваливаться грунт туда — его промыло», — объяснила директор.

Стадион останется, просто он несколько станет меньше.

Елена Шаталова, директор школы № 137

По словам Елены Шаталовой, раньше школа пользовалась частью земли, которая принадлежала овощехранилищу, но сейчас границы стадиона выровняют согласно кадастровому плану. 

«Рисковать здоровьем детей я не могу, потому что овощехранилищу верх не нужен был, и мы им пользовались. Сейчас оно пришло в такое состояние, что они его глиной засыпают», — рассказала она.

В ноябре 2018 года стало известно, что мэрия дважды отдала под застройку школьный стадион рядом с образовательным центром «Горностай» — инвестор планировал построить на нём ледовый каток.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (12)

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24 июн 2019 в 15:09

Чет не понял, с чего ради в статье пишут что это стадион, а потом директор школы говорит что эта часть земли им не принадлежала и не стадион это вовсе, а часть овощехранилища. Такие страсти из ничего раздули.

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24 июн 2019 в 14:36

Готов выделить финансирование, я поддерживаю спорт в регионе.

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24 июн 2019 в 15:04

Когда чужая территория была в норме, то ей пользовались. Как потребовался ремонт, так это не мое! Только не говорите, что в бюджете школы денег на это нет. С родителей на ремонт школы то собирают без всякого учета в налоговую.