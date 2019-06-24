Школьный стадион начал проваливаться под землю в Железнодорожном районе

Рядом со школьным стадионом в Железнодорожном районе Новосибирска появились глубокие дыры — там поставят новый забор, который огородит часть площадки из-за провала грунта.

Об этом в редакцию НГС сообщила местная жительница Наталья, прислав фотографии ям, которые рабочие выкопали недалеко от школы № 137 для установки забора.