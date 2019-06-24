Водитель Blablacar увёз иностранку из Новосибирска в Кузбасс: он ошибся городом и отобрал сумку

Водитель Blablacar увёз гражданку Грузии, не говорящую по-русски, из Новосибирска в Новокузнецк — хотя она заказывала поездку в Ленинск-Кузнецкий. В пункте назначения её никто не встретил и за поездку не заплатил, тогда водитель отобрал сумку и оставил пассажирку на улице под дождём. О том, как гражданка Грузии не смогла доехать из новосибирского аэропорта Толмачёво к своему мужу в Ленинск-Кузнецкий, корреспонденту НГС рассказал Николоз Кухайлешвили, который встретил женщину в Толмачёво и отправил её в Ленинск-Кузнецкий с водителем Blablacar утром в воскресенье, 23 июня.

«Брат моего отца, мой дядя, попросил меня встретить его супругу в аэропорту Толмачёво в 11 вечера. Так как дядя живёт у меня в Ленинске-Кузнецком, я должен был посадить её на автобус либо на Blablacar. В общем, [вчера] утром я её посадил на такую машину, зарегистрировал маршрут в приложении Blablacar, потом сообщил мужу о том, что она едет, и звонил неоднократно после этого. Никто трубку не брал. Потом мне позвонили под вечер и сказали, что так и не могут найти её. Я начал водителю звонить, водитель сказал, что ожидал на месте мужа, никто не пришёл. Муж сказал, что дозвониться не мог», — рассказал Николоз Кухайлешвили.

У пассажирки не было местной SIM-карты, никто не мог дозвониться до неё, а водитель телефон выключил, утверждает Кухалейшвили.

«Оказывается, они её увезли не в Ленинск-Кузнецкий, а в Новокузнецк. Хотя я указывал место и адрес, и им говорил, водителю. Там ещё оказалось так, что не тот человек, кто непосредственно едет, со мной разговаривал, а другой человек был за рулём. <...> Она является гражданкой Грузии, они поженились недавно, у неё виза только, даже вида на жительство нет», — пояснил Николоз Кухайлешвили.



В общем, они увезли её в другой город и там оставили, а она по-русски практически не разговаривает, только чуть-чуть понимает, но говорить не говорит. Николоз Кухайлешвили, знакомый пассажирки BlaBlaCar

Весь вечер близкие искали женщину и подали заявление в полицию.

«В общем, оказывается, этот водитель совершенно не по-человечески поступил с ней. Так как он не туда привёз, никто не встретил, и ему, естественно, никто не заплатил — у неё же не было с собой местных денег, — он у неё забрал сумку. И сказал, что не отдаст её, пока не отдадут деньги. Забрал сумку, а её выставил на улицу, под дождь, и уехал в Новосибирск из Новокузнецка, оставив её там», — возмутился Кухайлешвили.

У женщины была записка с номером Николоза Кухалейшвили — уже под вечер воскресенья она попросила помощи в Новокузнецке и связалась с ним.

«Это уже было часов в 10 вечера, получается, больше 12 часов прошло с того момента, как я её посадил. Я сказал, чтобы она стояла у кассы, у автовокзала, и никуда не уходила. Люди её там уже искали, человек 20. Они её нашли, привезли, и сумку её тоже привезли. Всё благополучно закончилось, только вот она пережила очень большой стресс в неизвестном городе, неизвестно где вообще», — описал ситуацию Кухалейшвили.

