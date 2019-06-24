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Происшествия

Водитель Blablacar увёз иностранку из Новосибирска в Кузбасс: он ошибся городом и отобрал сумку

Пассажирка не выходила на связь более 12 часов — гражданку Грузии начала искать полиция

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Женщина вышла на связь спустя 12 часов  

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Водитель Blablacar увёз гражданку Грузии, не говорящую по-русски, из Новосибирска в Новокузнецк — хотя она заказывала поездку в Ленинск-Кузнецкий. В пункте назначения её никто не встретил и за поездку не заплатил, тогда водитель отобрал сумку и оставил пассажирку на улице под дождём. 

О том, как гражданка Грузии не смогла доехать из новосибирского аэропорта Толмачёво к своему мужу в Ленинск-Кузнецкий, корреспонденту НГС рассказал Николоз Кухайлешвили, который встретил женщину в Толмачёво и отправил её в Ленинск-Кузнецкий с водителем Blablacar утром в воскресенье, 23 июня.

«Брат моего отца, мой дядя, попросил меня встретить его супругу в аэропорту Толмачёво в 11 вечера. Так как дядя живёт у меня в Ленинске-Кузнецком, я должен был посадить её на автобус либо на Blablacar. В общем, [вчера] утром я её посадил на такую машину, зарегистрировал маршрут в приложении Blablacar, потом сообщил мужу о том, что она едет, и звонил неоднократно после этого. Никто трубку не брал. Потом мне позвонили под вечер и сказали, что так и не могут найти её. Я начал водителю звонить, водитель сказал, что ожидал на месте мужа, никто не пришёл. Муж сказал, что дозвониться не мог», — рассказал Николоз Кухайлешвили.

У пассажирки не было местной SIM-карты, никто не мог дозвониться до неё, а водитель телефон выключил, утверждает Кухалейшвили. 

«Оказывается, они её увезли не в Ленинск-Кузнецкий, а в Новокузнецк. Хотя я указывал место и адрес, и им говорил, водителю. Там ещё оказалось так, что не тот человек, кто непосредственно едет, со мной разговаривал, а другой человек был за рулём. <...> Она является гражданкой Грузии, они поженились недавно, у неё виза только, даже вида на жительство нет», — пояснил Николоз Кухайлешвили.

В общем, они увезли её в другой город и там оставили, а она по-русски практически не разговаривает, только чуть-чуть понимает, но говорить не говорит.

Николоз Кухайлешвили, знакомый пассажирки BlaBlaCar

Весь вечер близкие искали женщину и подали заявление в полицию.

«В общем, оказывается, этот водитель совершенно не по-человечески поступил с ней. Так как он не туда привёз, никто не встретил, и ему, естественно, никто не заплатил — у неё же не было с собой местных денег, — он у неё забрал сумку. И сказал, что не отдаст её, пока не отдадут деньги. Забрал сумку, а её выставил на улицу, под дождь, и уехал в Новосибирск из Новокузнецка, оставив её там», — возмутился Кухайлешвили.

У женщины была записка с номером Николоза Кухалейшвили — уже под вечер воскресенья она попросила помощи в Новокузнецке и связалась с ним. 

«Это уже было часов в 10 вечера, получается, больше 12 часов прошло с того момента, как я её посадил. Я сказал, чтобы она стояла у кассы, у автовокзала, и никуда не уходила. Люди её там уже искали, человек 20. Они её нашли, привезли, и сумку её тоже привезли. Всё благополучно закончилось, только вот она пережила очень большой стресс в неизвестном городе, неизвестно где вообще», — описал ситуацию Кухалейшвили.

Женщину сначала допросили в полиции, а потом привезли на такси в Ленинск-Кузнецкий. По словам Николоза Кухайлешвили, сотрудники Blablacar помогали искать женщину и потом привезли ей сумку в Ленинск-Кузнецкий, а водителя исключили из сервиса.

Корреспондент НГС направил запрос в Blablacar с просьбой прокомментировать ситуацию. На вопросы о происшествии в ГУ МВД по Кемеровской области пока не ответили.

В конце прошлого года водителю BlaBlaCar, который приехал в аэропорт Толмачёво из Кемеровской области, сломали руку и разбили битой машину местные водители.

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КОММЕНТАРИИ (89)

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24 июн 2019 в 13:31

А-ха-ха.
Прилетела в незнакомую страну, языка не знает, телефон отключила, ни карты, ни визитки с адресом места назначения нет, с банкомата в аэропорту деньги снять не додумалась, муж не встретил, нашли французский сервис (блаблакар) видимо чтобы подешевле, а виноват водитель!
Наглости и глупости нет предела. Сейчас приедет домой и будут писать и рассказывать про ужасных русских людей, так издевавшейся над без 5 минут гражданкой ЕС.

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24 июн 2019 в 13:27

Стресс для женщины конечно большой.Оказаться в незнакомой местности, без знания языка той территории на которой пребываешь,, нет симки, нет денег ,нет сумки.(в которой документы)..Вообщем шок испытал бы любой будь на ее месте в таких условиях.Поступок водителя не поддаётся никаким объяснением.Ему не людей надо перевозить ,а баранов...

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24 июн 2019 в 13:23

Блабла кар изначально сервис для европейских студентов, а у нас же им замещют междугороднее сообщение которого толком нет. Криминал и риск разбиться ДТП, ибо 20и летний прули без подушек, вот что такое блаблакар у нас.