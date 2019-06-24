Сотне лучших новосибирских медиков дали по 15 тысяч рублей

В списке 100 награждённых — врачи, медсёстры, фельдшеры городских больниц, ЦРБ и фельдшерско-акушерских пунктов.

Согласно распоряжению губернатора, премию в размере 15 тысяч рублей ежегодно присуждают за особые заслуги в профессиональной деятельности — такой подарок врачи получают ко Дню медицинского работника (в этом году его праздновали 16 июня).

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о премировании медиков — сотне врачей, фельдшеров и медсестёр дадут 1,5 миллиона рублей за их успехи в работе.

«Основанием для присуждения премии являются ходатайства и протоколы собрания коллективов медицинских работников медицинских организаций Новосибирской области. Ходатайства и протоколы представляются в комиссию по присуждению премий», — объяснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.



Ранее в этом году президент России Владимир Путин выдал премии молодым деятелям культуры. В список попал и новосибирский театральный режиссёр Сергей Чехов.

