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Здоровье

Сотне лучших новосибирских медиков дали по 15 тысяч рублей

О премиях для врачей попросили их коллективы

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Среди награждённых — врачи разных профилей, а также медсёстры и фельдшеры

Фото: Вера Сальницкая

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о премировании медиков — сотне врачей, фельдшеров и медсестёр дадут 1,5 миллиона рублей за их успехи в работе.

Согласно распоряжению губернатора, премию в размере 15 тысяч рублей ежегодно присуждают за особые заслуги в профессиональной деятельности — такой подарок врачи получают ко Дню медицинского работника (в этом году его праздновали 16 июня). 

В списке 100 награждённых — врачи, медсёстры, фельдшеры городских больниц, ЦРБ и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Основанием для присуждения премии являются ходатайства и протоколы собрания коллективов медицинских работников медицинских организаций Новосибирской области. Ходатайства и протоколы представляются в комиссию по присуждению премий», — объяснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее в этом году президент России Владимир Путин выдал премии молодым деятелям культуры. В список попал и новосибирский театральный режиссёр Сергей Чехов.

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КОММЕНТАРИИ (44)

24 июн 2019 в 12:28

Масштаб премирования впечатляет.

24 июн 2019 в 12:28
24 июн 2019 в 12:31

норм, в 90е так вообще не платили зарплату задерживали, месяцами: но это, - конечно другая история демократично было...

скрепа
24 июн 2019 в 12:41

да . они не с газпрома . стыдобище