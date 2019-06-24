Возле оперного театра повесили фото, которые снял американец в Новосибирске в 1977 году

На стендах в Театральном сквере можно увидеть, как изменились участники проекта «Русские» за 40 лет

В Театральном сквере у Новосибирского оперного театра открылась выставка известного американского фотографа Натана Фарба «Кто эти люди?» — больше 40 лет назад Фарб снимал портреты новосибирцев для проекта «Русские».

Американец Натан Фарб приехал в Новосибирск в 1977 году — тогда на улице Планировочной в Ленинском районе проходила выставка американской фотографии. Для поездки в СССР фотографов выбирал Государственный департамент США.

Директор музея Новосибирска Елена Щукина перед церемонией открытия выставки Фото: Густаво Зырьянов / НГС

«Наша идея была не просто помочь автору-фотографу искать героев, мы очень хотели, чтобы эти фотографии увидели новосибирцы 2019 года. Потому что люди, которых мы видим на фотографиях, которые жили 42 года назад, — совершенно другие люди. Дело не только в одежде, головных уборах или аксессуарах, самое главное — это лица, это их глаза, потому что глаза показывают настроение человека, его переживания. Мы видим тех людей, которые пришли навстречу с американским фотографом. Немаловажно, что мы видим не просто фотографии, сделанные нашим отечественным фотографом. Этот человек приехал со стороны, мы знаем, что это совершенно другой менталитет. Он долго всматривался, очень долго выбирал героев», — рассказала директор музея Новосибирска Елена Щукина.



В ноябре 2018 года Натан Фарб вновь приехал в Новосибирск, чтобы повторить свой проект «Русские» — он снимал тех же участников съёмок 1977 года спустя 41 год.

За год выставку «Кто эти люди?» покажут в 5 районах Новосибирска. Уже сейчас её можно посмотреть онлайн на сайте музея Фото: Густаво Зырьянов / НГС

Во время выставки в 1977 году Натан Фарб снимал советских граждан на фотоаппарат Polaroid — снимки он моментально вручал сибирякам, а плёнки втайне от сотрудников КГБ отправлял в США. Как рассказывали позже участники, в конце 1970-х съёмки привлекли внимание властей, а к новосибирцам, попавшим в объектив американца, приходили люди из КГБ.

Возможно, кто-то из участников фотосессии или их детей смогут узнать и рассказать, кто же запечатлён на снимках Фото: Густаво Зырьянов / НГС

«Я сам был на той выставке, помню, как это всё происходило — как ходила охрана КГБ и смотрела, чтоб не дай бог какие-нибудь джинсы у американцев кто-нибудь не купил и где-нибудь не продал. Это было рядом с НЭТИ, народу там было всегда много», — вспоминает председатель Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России Евгений Иванов.

Депутат Госдумы Михаил Харитонов в 1977 и 2019 годах Фото: Густаво Зырьянов / НГС

Спустя 40 лет Натан Фарб решил найти новосибирцев, чьи портреты сделал в советское время. Вместе с музеем Новосибирска они искали людей в социальных сетях, однако большинство участников так и не смогли найти. Однако среди моделей Фарба оказались очень известные сибиряки — например, депутат Госдумы Николай Харитонов

Журналист Яков Самохин узнал на снимках своего отца Фото: Густаво Зырьянов / НГС

Среди множества портретов новосибирцев журналист Яков Самохин узнал своего отца Николая Самохина — известного советского писателя-сатирика. «Я тоже был на той выставке в 1977 году, но в объектив к Натану не попал, не сложилось. А отец мой попал, я с радостью увидел ту фотографию, когда готовились ко второму туру и пришествию Натана в прошлом году. Естественно, поехал к нему в студию, фотографировался. Коллаж, который мы сделали, размещён на стенде — мой отец в 77-м и я в 2018-м. Ему 43, мне 58. Теперь это фото стоит у меня на столе. Я на него смотрю, и мне становится теплее на душе», — сказал Яков Самохин на открытии выставки.

Писатель Николай Самохин в возрасте 43 лет и его сын Яков Самохин в 58 лет Фото: Густаво Зырьянов / НГС