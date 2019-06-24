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Мой дом
День города-2019

На День города помоемся: мэр Локоть пообещал включить горячую воду до конца недели

Сегодня без горячей воды остаются сотни домов

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С утра понедельника в дома в зоне ТЭЦ-5 постепенно возвращается горячая вода

Фото: Стас Соколов / НГС

Ко Дню города, который в Новосибирске будет праздноваться в ближайшее воскресенье, 30 июня, во всех квартирах появится горячая вода — пока без воды остаются больше 1000 домов в зоне ТЭЦ-5. 

«Сегодня на утро, на 6 утра, было без горячей воды в связи с проводимыми испытаниями, работами СГК 1046 объектов, в основном в зоне ТЭЦ-5. Но идёт подключение — на 9 часов уже 712, — рассказал сегодня, 24 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании у губернатора Андрея Травникова. — Вообще до конца недели, ко Дню города, планируется все работы завершить, связанные с отключением, с тем, чтобы на праздники водой были обеспечены все коммуникации». 

Очередной этап отключения горячей воды начался 10 июня в зоне ТЭЦ-5. В зону испытаний попали дома на улицах в разных районах города. «Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов», — сообщили тогда в пресс-центре мэрии. 

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КОММЕНТАРИИ (125)

24 июн 2019 в 12:03

Как мэр может раздавать обещания налево и направо, если от него ничего не зависит особо? Пустомеля

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24 июн 2019 в 12:03

Не слышал чтобы в Америке отключали горячую воду или ремонтировали одни и те же трубы каждый год.

Риторический
24 июн 2019 в 12:07

У самого то поди дорогущий водонагреватель стоит, иначе бы не относился так равнодушно к этой ежегодной проблеме отключения.