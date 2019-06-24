На День города помоемся: мэр Локоть пообещал включить горячую воду до конца недели

Ко Дню города, который в Новосибирске будет праздноваться в ближайшее воскресенье, 30 июня, во всех квартирах появится горячая вода — пока без воды остаются больше 1000 домов в зоне ТЭЦ-5.

«Сегодня на утро, на 6 утра, было без горячей воды в связи с проводимыми испытаниями, работами СГК 1046 объектов, в основном в зоне ТЭЦ-5. Но идёт подключение — на 9 часов уже 712, — рассказал сегодня, 24 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании у губернатора Андрея Травникова. — Вообще до конца недели, ко Дню города, планируется все работы завершить, связанные с отключением, с тем, чтобы на праздники водой были обеспечены все коммуникации».