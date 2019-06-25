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Работа

Без дела не останутся: десять профессий, с которыми в Новосибирске легко найти работу

В городе остро не хватает менеджеров, учителей и программистов

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Учителя, педагоги и воспитатели оказались в топ-10 самых востребованных профессий в Новосибирске 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Власти составили рейтинг профессий, которые наиболее востребованы у работодателей, — в Новосибирске обнаружили нехватку менеджеров, врачей и учителей. 

Об этом корреспонденту НГС сообщили в областном министерстве труда и социального развития. 

«По данным общероссийской базы вакансий "Работа в России", поступившим с начала 2019 года, наиболее востребованы у работодателей Новосибирской области работники, имеющие высшее образование по следующим квалификациям (по рейтингу): инженер, врач разных специализаций, учитель, менеджер, преподаватель, бухгалтер, инспектор, педагог, воспитатель, программист», — сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос НГС.

На прошлой неделе вузы Новосибирска начали принимать документы на поступление. Будущим первокурсникам увеличили количество бюджетных мест прежде всего на инженерные и естественно-научные направления

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КОММЕНТАРИИ (25)

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25 июн 2019 в 07:46

Открываем сайт "зарплата.ру". И что мы видим?
Самые востребованные профессии это охранники и таксисты.

25 июн 2019 в 07:52

менеджер, бухгалтер и программист - мимо, их как собак не резаных..

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25 июн 2019 в 07:46

Менеджеров не хватает??? Да в каждом подъезде человек десять менеджеров живёт.