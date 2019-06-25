Без дела не останутся: десять профессий, с которыми в Новосибирске легко найти работу

Учителя, педагоги и воспитатели оказались в топ-10 самых востребованных профессий в Новосибирске
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Власти составили рейтинг профессий, которые наиболее востребованы у работодателей, — в Новосибирске обнаружили нехватку менеджеров, врачей и учителей.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в областном министерстве труда и социального развития.
«По данным общероссийской базы вакансий "Работа в России", поступившим с начала 2019 года, наиболее востребованы у работодателей Новосибирской области работники, имеющие высшее образование по следующим квалификациям (по рейтингу): инженер, врач разных специализаций, учитель, менеджер, преподаватель, бухгалтер, инспектор, педагог, воспитатель, программист», — сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос НГС.
На прошлой неделе вузы Новосибирска начали принимать документы на поступление. Будущим первокурсникам увеличили количество бюджетных мест прежде всего на инженерные и естественно-научные направления.