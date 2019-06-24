Подводная лодка вместо квартиры: на юге России нашли готовый бизнес по цене жилья в Новосибирске

Скоростную подводную лодку с сайтом и командой можно купить по цене «трёшки» недалеко от центра

Аналитики N1.RU сравнили стоимость жилья с ценами на готовый бизнес на российских курортах, на котором можно заработать летом, — средняя квартира в Новосибирске может выступить достаточным стартовым капиталом.

По цене комнаты в одном из самых индустриальных районов Новосибирска — Кировском и Дзержинском — можно купить мини-аквапарк с батутом в Сочи, он обойдётся всего в 780 тысяч рублей. Изготовленный по индивидуальному заказ футуристичный фудтрак в посёлке Новомихайловский стоит уже 1,4 миллиона рублей, его рентабельность составляет от 30 до 60%, уверяет продавец.



Стационарная чебуречная в Краснодаре стоит, примерно как «однёшка» в спальном районе, — 1,95 миллиона рублей. В ней остаются работать 4 повара, по 2 в смену, и кассир. Также её можно арендовать за 55 тысяч рублей в месяц.



Футуристичный фудтрак продают за 1,4 млн рублей Фото: avito.ru

За 3,2 миллиона рублей — по цене «двушки» в старом фонде в центре или в относительно новом доме на окраине — можно купить 2 га земли под Севастополем, на которых организована лавандовая ферма. Продавец предлагает организовать здесь агротуризм с продажей самой лаванды и товаров на её основе: букетов, эфирного масла, гидролата, мыла, солей для ванны. Море от участка расположено в 12 минутах езды, Севастополь — в 20 минутах, в 500 м есть озеро и зона отдыха, на самом участке вырыт пруд. Экономическую составляющую владелец бизнеса обещает рассказать при встрече или по телефону.

Самый необычный бизнес, который аналитики нашли на курорте, — это катание на скоростной подводной лодке в Новороссийске за 3,55 миллиона рублей.

«Для осуществления деятельности подойдет любой город на побережье. <…> В комплекте продажи юридическое лицо, с разрешенными видами деятельности — морские и речные перевозки пассажиров, сам подводный болид американского производства, штат обученных сотрудников — профессиональная команда для управления и технического обслуживания, отличный сайт компании с изумительными фотографиями, восторженными отзывами и потрясающими видео из салона под водой. <…> Пользуется колоссальным спросом, так как в России нет ничего подобного. Можно перевозить из города в город вдоль побережья, всегда постоянно будут новые клиенты», — указано в объявлении.

