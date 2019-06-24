Новосибирец отправился на поиски с «Лиза Алерт» и написал песню

Новосибирский музыкант Андрей Ёлгин записал песню про поисковой отряд «Лиза Алерт» и их работу — она впервые прозвучала на закрытии ll общероссийского Форума добровольных поисково-спасательных отрядов. Как сообщил корреспонденту НГС автор музыки и слов Андрей Ёлгин, с предложением записать песню к нему обратилась одна из слушательниц, которая давно работает с поисковым отрядом. «Говорит: "Так и так, напиши мне песню". Я с этим тянул, сразу как-то не пришло. А потом мы вживую встретились, она спросила, помню ли я. Я сказал, что да, и дело сдвинулось с мёртвой точки. Я очень положительно отношусь к деятельности отряда. Я думаю, что все небезразличные, неравнодушные люди понимают, что это добро. Я сам часто делаю социальные проекты, участвую в благотворительности. У меня не было вопросов зачем, я просто искал нужную форму, как это сказать», — объяснил автор песни.

Музыка Андрея Ёлгина, видео Густаво Зырянова

Ёлгин уточнил, что в создании трека ему помог Константин Глуздаков — он сделал аранжировку. В песне автор называет волонтёров рыжим братством и рассказывает о тяжёлых условиях — порывистом ветре и грозах, несмотря на которые отряд продолжает поиски. Как сообщила корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, изначально у музыканта была пробная версия, которую он переписал после того, как поучаствовал в работе отряда. «Наш волонтёр, которая обратилась к нему, приглашала Андрея на наши мероприятия. Для того, чтобы он посмотрел и увидел это не со стороны, а изнутри. Потому что когда он приехал к нам знакомиться, пробная версия у него была. Но посмотрев, послушав, он её достаточно сильно переписал, потому что у него было ощущение извне», — рассказала Алеся Яблонских. По словам руководителя новосибирского отряда, «Лиза Алерт» получили готовый трек за два часа до закрытия второго общероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов. «Мы этот трек там включили и практически все регионы сказали: "Да, трек зашёл".