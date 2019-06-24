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Культура

Новосибирец отправился на поиски с «Лиза Алерт» и написал песню

С предложением записать песню к музыканту обратилась одна из волонтёров отряда

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Новосибирский музыкант Андрей Ёлгин записал песню про поисковой отряд «Лиза Алерт» и их работу

Фото: Андрей Ёлгин

Новосибирский музыкант Андрей Ёлгин записал песню про поисковой отряд «Лиза Алерт» и их работу — она впервые прозвучала на закрытии ll общероссийского Форума добровольных поисково-спасательных отрядов.

Как сообщил корреспонденту НГС автор музыки и слов Андрей Ёлгин, с предложением записать песню к нему обратилась одна из слушательниц, которая давно работает с поисковым отрядом. 

«Говорит: "Так и так, напиши мне песню". Я с этим тянул, сразу как-то не пришло. А потом мы вживую встретились, она спросила, помню ли я. Я сказал, что да, и дело сдвинулось с мёртвой точки. Я очень положительно отношусь к деятельности отряда. Я думаю, что все небезразличные, неравнодушные люди понимают, что это добро. Я сам часто делаю социальные проекты, участвую в благотворительности. У меня не было вопросов зачем, я просто искал нужную форму, как это сказать», — объяснил автор песни.

Музыка Андрея Ёлгина, видео Густаво Зырянова

Ёлгин уточнил, что в создании трека ему помог Константин Глуздаков — он сделал аранжировку. В песне автор называет волонтёров рыжим братством и рассказывает о тяжёлых условиях — порывистом ветре и грозах, несмотря на которые отряд продолжает поиски.

Как сообщила корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, изначально у музыканта была пробная версия, которую он переписал после того, как поучаствовал в работе отряда.

«Наш волонтёр, которая обратилась к нему, приглашала Андрея на наши мероприятия. Для того, чтобы он посмотрел и увидел это не со стороны, а изнутри. Потому что когда он приехал к нам знакомиться, пробная версия у него была. Но посмотрев, послушав, он её достаточно сильно переписал, потому что у него было ощущение извне», — рассказала Алеся Яблонских.

По словам руководителя новосибирского отряда, «Лиза Алерт» получили готовый трек за два часа до закрытия второго общероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов. «Мы этот трек там включили и практически все регионы сказали: "Да, трек зашёл". 

Песня понравилась. Отражает и характер, и суть, и нет какого-то литературного пафоса», — заметила Яблонских.

Она сказала, что сейчас обсуждается вопрос о создании клипа на эту песню — волонтёры собираются обратиться к оператору, который помогает отряду и делает о них видеоролики, Сергею Полянскому. 

В конце апреля курсант Новосибирского военного института имени Яковлева Константин Гомин написал песню про пожарных и их работу — в ней он сравнивал спасателей с ангелами и фениксами.

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Лиза Алертпоисковый отряд

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КОММЕНТАРИИ (13)

24 июн 2019 в 11:57

Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку.
Это новый ход в рекламе Лизы Алертовой, я бы даже выделил на НГС им отдельную колонку вместе с ежедневными "радикальными похудениями".
Отряд Маяк - не отставай, за тобой креативный ход для собственной узнаваемости.
Может еще пару потеряшек на орбиту запустить?

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24 июн 2019 в 11:57

бездельники! что он что вся эта сомнительная организация.

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24 июн 2019 в 11:46

"Нам нужна твоя жизнь" (с)
Нуу...неоднозначная такая строчка в песне конечно. Кровожадностью попахивает))