Ещё четверо новосибирцев заболели менингококковой инфекцией

В Новосибирске увеличилось число заболевших менингококковой инфекцией
Фото: архив НГС
За последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.
Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
«Проводятся мероприятия по профилактике и связанные с прививками», — рассказал глава минздрава.
По его словам, сейчас привито порядка 8 тысяч человек, это 80% от запланированного.
О вспышке менингококковой инфекции в Новосибирске стало известно две недели назад. Тогда Константин Хальзов сообщил о том, что в период с 30 мая по 9 июня врачи зарегистрировали в Новосибирске 25 случаев менингококковой инфекции. В основном заболевшие живут в Октябрьском и Дзержинском районах. Участковый врач-терапевт с 20-летним стажем тогда пояснила, как распознать менингит и не допустить его развития.
Неделю назад НГС рассказывал историю о смерти сотрудницы новосибирского детского сада — сначала у неё были симптомы, указывающие на менингококковую инфекцию. Позже этот диагноз не подтвердился. Тем не менее воспитанников детсада решили привить.
При этом на прошлой неделе стало известно о новых случаях заболевания менингококковой инфекцией. А жильцы одного из домов на улице Высоцкого нашли в дверях распечатанные сообщения об очаге инфекции в их подъезде.