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Здоровье
Вспышка менингококка

Ещё четверо новосибирцев заболели менингококковой инфекцией

В Новосибирске продолжают массово прививать всех желающих

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В Новосибирске увеличилось число заболевших менингококковой инфекцией

Фото: архив НГС

За последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.

Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Проводятся мероприятия по профилактике и связанные с прививками», — рассказал глава минздрава.

По его словам, сейчас привито порядка 8 тысяч человек, это 80% от запланированного.

О вспышке менингококковой инфекции в Новосибирске стало известно две недели назад. Тогда Константин Хальзов сообщил о том, что в период с 30 мая по 9 июня врачи зарегистрировали в Новосибирске 25 случаев менингококковой инфекции. В основном заболевшие живут в Октябрьском и Дзержинском районах. Участковый врач-терапевт с 20-летним стажем тогда пояснила, как распознать менингит и не допустить его развития.

Неделю назад НГС рассказывал историю о смерти сотрудницы новосибирского детского сада — сначала у неё были симптомы, указывающие на менингококковую инфекцию. Позже этот диагноз не подтвердился. Тем не менее воспитанников детсада решили привить

При этом на прошлой неделе стало известно о новых случаях заболевания менингококковой инфекцией. А жильцы одного из домов на улице Высоцкого нашли в дверях распечатанные сообщения об очаге инфекции в их подъезде.

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вспышка менингококка

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КОММЕНТАРИИ (14)

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24 июн 2019 в 11:14

Даешь массовый отказ от прививок! Чуму и холеру в каждый дом! Менингококк - наше ВСЁ!
А кстати, почему никто до сих пор не начал бороться против мыла, шампуня и зубной пасты? Тоже в топку их! Пусть организм самоочищается!!!!

Вопрос
24 июн 2019 в 11:08

Чем прививают, где прививают? Куда обращаться? Почему такая неполная информация?

24 июн 2019 в 11:17

Только что набрала в поликлинику по месту жительства - у них такой прививки нет, только платно. Где прививают-то??