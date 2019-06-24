Ещё четверо новосибирцев заболели менингококковой инфекцией

За последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.



Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.



«Проводятся мероприятия по профилактике и связанные с прививками», — рассказал глава минздрава.



По его словам, сейчас привито порядка 8 тысяч человек, это 80% от запланированного.

О вспышке менингококковой инфекции в Новосибирске стало известно две недели назад. Тогда Константин Хальзов сообщил о том, что в период с 30 мая по 9 июня врачи зарегистрировали в Новосибирске 25 случаев менингококковой инфекции. В основном заболевшие живут в Октябрьском и Дзержинском районах. Участковый врач-терапевт с 20-летним стажем тогда пояснила, как распознать менингит и не допустить его развития.