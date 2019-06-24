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Происшествия

«Одну пулю вытащить не можем»: новосибирцы спасли трижды подстреленного совёнка

Две пули извлекли из крыла, третья застряла в ребре

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Совёнок пострадал от стрелка на дачах

Фото: предоставлено Алисой Богомоловой

В центр реабилитации диких животных попал совёнок с пулевыми ранениями — птицу привезли со стороны Мочище.

«Он весь изрешечённый, у него в крыльях и рёбрах застрявшая пулька.<...> В рёбрах пуля застряла — и вытащить мы её не можем пока, потому что, если её вытаскивать, то он может погибнуть», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Птица пострадала на дачах, в ней застряли три пули. Алиса Богомолова отметила, что на дачах часто подстреливают птиц, и стрелок, который стрелял в совёнка, оказался метким.

Пули попали в крыло и рёбра

Из крыла извлекли две пули

В мае новосибирские волонтёры нашли приёмную семью для одинокого совёнка.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (18)

40+
24 июн 2019 в 10:09

Ну и чем опасны совы для дачников? Наоборот, мышей едят. Зачем стрелять, да еще не умеющую летать кроху?
Или это тот же тип, что в стрельбе по подросткам упражнялся?

24 июн 2019 в 10:10

Что за дичь, стрелять в птиц, которые полезны как никто другой.

Фото пользователя
24 июн 2019 в 10:14

Судя по комментариям,если бы был трижды подстреленный человек,все бы злорадствовали.Вот до чего докатились.