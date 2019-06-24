«Одну пулю вытащить не можем»: новосибирцы спасли трижды подстреленного совёнка

В центр реабилитации диких животных попал совёнок с пулевыми ранениями — птицу привезли со стороны Мочище.

«Он весь изрешечённый, у него в крыльях и рёбрах застрявшая пулька.<...> В рёбрах пуля застряла — и вытащить мы её не можем пока, потому что, если её вытаскивать, то он может погибнуть», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Птица пострадала на дачах, в ней застряли три пули. Алиса Богомолова отметила, что на дачах часто подстреливают птиц, и стрелок, который стрелял в совёнка, оказался метким.