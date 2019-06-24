Рейс в Турцию задержали на 9 часов из-за неисправности самолёта

«Люди прошли регистрацию вовремя, без всяких сообщений о переносе. Находятся в стерильной зоне и получили там уведомление о переносе вылета на 17:30! Большинство с маленькими детьми. Представительство компании не выходит на связь — ни лично, ни по телефону. В офисе компании сотрудники отсутствуют», — рассказал он.

Согласно онлайн-табло Толмачёво, рейс RSY 8325 должен был вылететь 24 июня в 8:55, но фактически вылетит в 17:30. О задержке рейса в редакцию НГС сообщил читатель, пожелавший остаться анонимным.

Самолёт авиакомпании «Ай Флай», следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Анталью (Турция), задержали на 9 часов.

По словам читателя, сперва никто не объяснили причину задержки. После чего дополнил, что его сыну удалось пообщаться с представительством компании в Москве — по его информации, рейс задержали из-за неисправности.

«Вовремя обнаружили перегрев двигателя. Новый борт прилетит из Москвы, людей должны сейчас выпустить из зоны. Вечером новая регистрация», — заверил читатель.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво попросили уточнить причину у представительства авиакомпании в Новосибирске. В представительстве корреспонденту НГС отказались комментировать. «Все вопросы — звоните в авиакомпанию, в город Москву, в головной офис. Сюда больше не звоните», — сказали там, после чего повесили трубку.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили, что задержка вылета связана с неисправностью самолёта. И уточнили, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

По телефону, указанному на сайте авиакомпании, на звонки корреспондента НГС никто не ответил. Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой подтвердить информацию пассажира о причинах задержки рейса.