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Страна и мир

Рейс в Турцию задержали на 9 часов из-за неисправности самолёта

В представительстве авиакомпании отказались комментировать задержку рейса

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Рейс задержали на 9 часов

Фото: Николай Енин

Самолёт авиакомпании «Ай Флай», следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Анталью (Турция), задержали на 9 часов.

Согласно онлайн-табло Толмачёво, рейс RSY 8325 должен был вылететь 24 июня в 8:55, но фактически вылетит в 17:30. О задержке рейса в редакцию НГС сообщил читатель, пожелавший остаться анонимным. 

«Люди прошли регистрацию вовремя, без всяких сообщений о переносе. Находятся в стерильной зоне и получили там уведомление о переносе вылета на 17:30! Большинство с маленькими детьми. Представительство компании не выходит на связь — ни лично, ни по телефону. В офисе компании сотрудники отсутствуют», — рассказал он.

По сообщению прокуратуры, рейс задержали из-за неисправности самолёта

По словам читателя, сперва никто не объяснили причину задержки. После чего дополнил, что его сыну удалось пообщаться с представительством компании в Москве — по его информации, рейс задержали из-за неисправности. 

«Вовремя обнаружили перегрев двигателя. Новый борт прилетит из Москвы, людей должны сейчас выпустить из зоны. Вечером новая регистрация», — заверил читатель.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво попросили уточнить причину у представительства авиакомпании в Новосибирске. В представительстве корреспонденту НГС отказались комментировать. «Все вопросы — звоните в авиакомпанию, в город Москву, в головной офис. Сюда больше не звоните», — сказали там, после чего повесили трубку.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили, что задержка вылета связана с неисправностью самолёта. И уточнили, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

По телефону, указанному на сайте авиакомпании, на звонки корреспондента НГС никто не ответил. Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой подтвердить информацию пассажира о причинах задержки рейса.

Вчера на 20 часов задержали рейс N4–1890 авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Антальи в Новосибирск, из-за позднего прибытия самолёта в Анталью.

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КОММЕНТАРИИ (31)

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24 июн 2019 в 10:14

За- то Крым Наш!))

Игорь
24 июн 2019 в 09:58

Что то проглядывается какая то нехорошая тенденция...И опять ответственность на себя никто не берет.Что касается маленьких детей...ну так они и так бесплатно .И попытки «ой ой ну у нас же дети » смешны и никто не обращает внимания .Вы их везёте на халяву и в самолете от них нет никакого покоя! Получается ,что задерживать рейс ,если есть дети нельзя ? А если маленьких детей нет ,то легко можно??)))

951
24 июн 2019 в 10:20

"Большинство с маленькими детьми. "
Которые постоянно орут весь полёт, это пипец.