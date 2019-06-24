Жительница Октябрьского района нашла у себя в квартире чужую змею

Жительница дома по улице Бориса Богаткова, 245 в Новосибирске нашла у себя дома змею — оказалась, что это сбежавший от соседей маисовый полоз.

Сообщение о змее поступила в службу 112, после чего информацию передали в Центр реабилитации диких животных

«Женщина пенсионерка шла по квартире, нашла змею. Змея была маленькая, неядовитая, домашняя, у кого-то сбежавшая. У змеи было переохлаждение», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова.

Змея была оранжевого цвета, длиной чуть больше 30 см. Её забрали из квартиры, но она умерла от переохлаждения.