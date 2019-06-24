Жительница Октябрьского района нашла у себя в квартире чужую змею

Змею нашли в доме по адресу Бориса Богаткова, 245
Фото: yandex.ru/maps
Жительница дома по улице Бориса Богаткова, 245 в Новосибирске нашла у себя дома змею — оказалась, что это сбежавший от соседей маисовый полоз.
Сообщение о змее поступила в службу 112, после чего информацию передали в Центр реабилитации диких животных
«Женщина пенсионерка шла по квартире, нашла змею. Змея была маленькая, неядовитая, домашняя, у кого-то сбежавшая. У змеи было переохлаждение», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова.
Змея была оранжевого цвета, длиной чуть больше 30 см. Её забрали из квартиры, но она умерла от переохлаждения.
«Маисовый полоз — это самая распространённая змея для содержания в домашних условиях. Её часто приобретают новички, которые часто начинают свой путь в террариумистике. Очень часто такое бывает, что новички относятся безответственно и содержат как попало», — уточнила Богомолова.
Алиса Богомолова также подчеркнула, что змея опасна только тем, что может испугать человека своим внешним видом.
В конце мая другая змея перепугала жителей «Дивногорского» и спряталась глубоко в доме — это был уж.