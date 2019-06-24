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Происшествия

Жительница Октябрьского района нашла у себя в квартире чужую змею

Змея сбежала из другой квартиры, а после погибла от переохлаждения

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Змею нашли в доме по адресу Бориса Богаткова, 245

Фото: yandex.ru/maps

Жительница дома по улице Бориса Богаткова, 245 в Новосибирске нашла у себя дома змею — оказалась, что это сбежавший от соседей маисовый полоз.

Сообщение о змее поступила в службу 112, после чего информацию передали в Центр реабилитации диких животных

«Женщина пенсионерка шла по квартире, нашла змею. Змея была маленькая, неядовитая, домашняя, у кого-то сбежавшая. У змеи было переохлаждение», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова.

Змея была оранжевого цвета, длиной чуть больше 30 см. Её забрали из квартиры, но она умерла от переохлаждения.

«Маисовый полоз — это самая распространённая змея для содержания в домашних условиях. Её часто приобретают новички, которые часто начинают свой путь в террариумистике. Очень часто такое бывает, что новички относятся безответственно и содержат как попало», — уточнила Богомолова.

Алиса Богомолова также подчеркнула, что змея опасна только тем, что может испугать человека своим внешним видом.

В конце мая другая змея перепугала жителей «Дивногорского» и спряталась глубоко в доме — это был уж.

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КОММЕНТАРИИ (36)

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24 июн 2019 в 09:25

Идти по квартире и найти змею......... У пенсионерки крепкие нервы.........Ненавижу змей.

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24 июн 2019 в 09:28

Что характерно - гражданка нашла ЧУЖУЮ змею. То есть своя, родненькая (Зинка), никуда не делась: как сидела в старом чайнике - так и сидит. Ну вот и славно...))

24 июн 2019 в 09:42

Штрафовать надо за змей, пауков и прочих подобных "домашних питомцев". Суммы доолжны быть такими, чтобы больше не возникало желание змейку завести.
Кстати, пару лет назад во Флориде домашний питон задушил 4-летнего ребёнка.